Подружжя рідко ділиться подробицями особистого життя, та цього разу зробило виняток з нагоди важливої дати. Юліана також вперше показала в інстаграмі відео з їхнього весілля.

Відомо, що Сергій та Юліана відзначили цей особливий день удвох. Вони обрали святкові вбрання та вирушили до РАЦСу, де відбулася церемонія. Після цього молодята повечеряли в ресторані на Подолі, а переночували в улюбленому готелі.

У відео можна побачити кадри з весілля, зокрема церемонію в РАЦСі та момент, коли закохані обмінюються обручками. Для важливого дня вони обрали каблучки від Cartier. Під час церемонії Юліана не стримала сліз. З нагоди першої річниці шлюбу вона також поділилася своїми емоціями.

Рік тому ми сказали найважливіші "так" у житті. Щодня думаю про те, наскільки мені пощастило зустріти свій острівець безпеки, любові і турботи у цьому світі. Класно бути твоєю дружиною. З річницею! Люблю нас,

– написала Юліана.

Додамо, що для Сергія Танчинця цей шлюб став другим: у вересні 2023 року він розлучився з Ганною, з якою має двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. Нещодавно його нова дружина Юліана Корецька показала, які стосунки склалися між нею та сином артиста від попереднього шлюбу.