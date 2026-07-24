Шанувальники зіркової пари вже давно цікавилися, як склалися взаємини Юліани з дітьми артиста від попереднього шлюбу. Нарешті дівчина вирішила задовольнити цікавість підписників та опублікувала в інстаграмі тепле відео з 8-річним Лук'яном. Виявилося, що вони з хлопчиком чудово ладнають та із задоволенням проводять час разом під час його літніх канікул в Україні.

На опублікованих у сторіз кадрах з автомобільної поїздки видно, що між Юліаною та сином музиканта панують легкість, взаєморозуміння та гарний настрій. Корецька не приховує, що з нетерпінням чекає літнього періоду, адже тоді в їхньому домі стає набагато веселіше й жвавіше.

Прекрасні. За "шипучками" ось їздили на днях. Люблю літо, бо вони приїжджають на два місяці канікул – так веселіше,

– лаконічно прокоментувала стосунки з хлопчиком дружина Танчинця.

Юлія Танчинець з сином чоловіка / колаж 24 Каналу

Нагадаємо, після розлучення з першою дружиною Ганною лідер "Без Обмежень" розпочав нові стосунки зі своєю піарницею Юліаною Корецькою. Згодом пара офіційно узаконила стосунки й нині все частіше ділиться з шанувальниками затишними моментами спільного сімейного життя.

До речі, які саме відомі зірки знайшли собі пару з великою різницею у віці – читайте в матеріалі 24 Каналу.