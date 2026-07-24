Поклонники звездной пары уже давно интересовались, как сложились отношения Юлианы с детьми артиста от предыдущего брака. Наконец девушка решила удовлетворить любопытство подписчиков и опубликовала в инстаграме трогательное видео с 8-летним Лукьяном. Оказалось, что они с мальчиком прекрасно ладят и с удовольствием проводят время вместе во время его летних каникул в Украине.

На опубликованных в сторис кадрах из автомобильной поездки видно, что между Юлианой и сыном музыканта царит легкость, взаимопонимание и хорошее настроение. Корецкая не скрывает, что с нетерпением ждет лета, ведь тогда в их доме становится гораздо веселее и оживленнее.

Прекрасно. За "шипучками" вот ездили на днях. Люблю лето, потому что они приезжают на два месяца каникул – так веселее,

– лаконично прокомментировала отношения с мальчиком жена Танчинец.

Юлия Танчинец с сыном мужа / коллаж 24 Канала

Напомним, после развода с первой женой Анной лидер группы "Без Обмежень" начал новые отношения со своей пиарщицей Юлианой Корецкой. Впоследствии пара официально узаконила отношения и сейчас все чаще делится с поклонниками уютными моментами совместной семейной жизни.

Кстати, какие именно известные звезды нашли себе пару с большой разницей в возрасте – читайте в материале 24 Канала.