Звезда сериала "Телохранитель" объяснил, почему его уволили из ВСУ

Актер Сергей Журавлев рассказал о своей службе в армии. Мужчина также объяснил, почему его уволили из ВСУ.

Журавлев вместе с группой ГУР и "Альфы" защищал Ирпень, Бучу и Гостомель, что на Киевщине, затем присоединился к ТРО, а затем – к штурмовому полку ВСУ. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Сергей Журавлев вспомнил, что где-то за месяц до начала полномасштабного вторжения активно говорили о том, что будет война. Еще тогда актер принял решение, что станет на защиту Украины.

Для меня это было очевидным. У меня есть родители, братья, сестры, племянники. Кто должен их защищать?,

– добавил он.

Журавлев присоединился к ГУРовцам, они деоккупировали Ирпень и Гостомель, но актер не рассказывал об этом родным, ведь не хотел, чтобы те лишний раз волновались. Приходилось придумывать разные истории.

У меня врожденное заболевание крови, из-за которого она не свертывается. Даже несложное ранение в моем случае могло стать летальным. Поэтому меня в конце концов и уволили из ВСУ,

– объяснил Сергей.

Актер признался, что не думал о рисках, потому что хотел быть полезным. Журавлев позвонил товарищу, который воевал в АТО, однако говорит, что тот его "послал". Однако мужчина понимал, что все равно пойдет служить.

Мы познакомились с небольшой группой ГУРовцев, из "Альфы" ребята были, стояли в Гостомеле, в Ирпене, участвовали в боях. После одного из таких "крещений", когда на стекольном заводе пережили массированный артиллерийский обстрел и едва выжили, мой товарищ был ранен, реально стало страшно за свою жизнь,

– признался Журавлев.

Сергей отметил, что юридически не имел никакого статуса, поэтому если бы погиб, считалось бы, что оказался там случайно.

В тот момент подумал о своей матери, которая бы меня хоронила: как кого? Поэтому попросился, чтобы меня оформили в ГУР официально. К тому времени я уже приезжал на отчетность к Буданову, правда, тогда еще не понимал, кто он и какую должность занимает. Это уже позже он вышел в публичное пространство. Но это оказалось не так просто, есть определенная процедура,

– рассказал актер.

Журавлев вспомнил, что через несколько дней СБУ пригласила его на разговор. Подозревали, что он "засланный казачок". Актер же не мог ничего доказать, ведь потерял телефон.

Но потом пришло сообщение от старшего группы, в которой я был, который подтвердил, что "казак наш, нормальный парень". А дальше мы уже были в Мощуне, Горенке, я работал и пулеметчиком, и разминированием занимался. Ко мне начали относиться, как к опытному военному,

– поделился он.

