Сербские спецслужбы задержали Сергея Бабкина в аэропорту: "Паспорт забрали"
- Сергея Бабкина задержали в сербском аэропорту из-за найденных в его сумке холостых и автоматных гильз.
- Сербские спецслужбы провели допрос артиста.
- Он рассказал, как все было и чем закончилось.
Участника группы 5NIZZA Сергея Бабкина задержали сербские спецслужбы и полиция в аэропорту. Дело в том, что во время проверки в его сумке нашли несколько гильз – холостых и от автомата.
Музыкант объяснил, как это произошло, и чем завершился "сериал", в котором он оказался в главной роли. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Бабкина.
Несколько недель назад жена артиста, Снежана, забрала его сценическую сумку из Харькова, с которой Сергей ранее выходил на сцену театра "Прекрасные Цветы" в спектакле Alice in Wonderland.
Когда Бабкин летел из Белграда в Будапешт, под подкладкой работники службы безопасности аэропорта нашли четыре звуковые гильзы и две от Калашникова.
На каждом спектакле сумка была набита холостыми патронами для эффектной стрельбы. В той роли мой герой стрелял много и громко. Откуда взялись 2 гильзы от Калашникова – не помню совсем,
– объяснил Бабкин.
Музыканта задержали, изъяли паспорт и в течение двух часов выясняли все обстоятельства.
Был сериал и я – в главной роли. Полиция, спецслужбы, десятки вопросов: кто я, куда лечу, зачем, почему. Паспорт забрали. Проверяли все – от моих вещей до моей души. Адреналина глотнул на год вперед. После этого они начали изучать творчество группы: клипы, инстаграм, афиши... Жизнь такая удивительная. Иногда о твоем творчестве узнают очень неожиданным способом – такой себе незапланированный пиар,
– отметил Сергей.
Он иронично добавил, что зато теперь сербская полиция и спецслужбы прекрасно знают репертуар группы 5NIZZA, с которым он отправился в турне.
Как указано на странице 5NIZZA в инстаграме, артисты сейчас дают концерты за рубежом в рамках праздничного тура, посвященного 25-летию группы.
Где сейчас живет Сергей Бабкин?
- Как многодетный отец, артист имеет право выезжать из Украины во время военного положения.
- Он с женой и тремя детьми уехал в Германию, хотя периодически пара наведывается в Украину.
- В одном из интервью Сергей Бабкин рассказывал, что если семья решит вернуться, они будут жить в Харькове.