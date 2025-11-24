Сербські спецслужби затримали Сергія Бабкіна в аеропорту: "Паспорт забрали"

Учасника гурту 5NIZZA Сергія Бабкіна затримали сербські спецслужби та поліція в аеропорту. Річ у тім, що під час перевірки в його сумці знайшли кілька гільз – холостих і від автомата.

Музикант пояснив, як це сталося, і чим завершився "серіал", у якому він опинився в головній ролі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Бабкіна.

Не пропустіть MELOVIN одружується: що відомо про військового, який освідчився йому в центрі Києва

Кілька тижнів тому дружина артиста, Сніжана, забрала його сценічну сумку з Харкова, з якою Сергій раніше виходив на сцену театру "Прекрасні Квіти" у виставі Alice in Wonderland.

Коли Бабкін летів із Белграда до Будапешта, під підкладкою працівники служби безпеки аеропорту знайшли чотири звукові гільзи та дві від Калашникова.

На кожній виставі сумка була набита холостими набоями для ефектної стрілянини. У тій ролі мій герой стріляв багато і голосно. Звідки взялися 2 гільзи від Калашникова – не пам'ятаю зовсім,

– пояснив Бабкін.

Музиканта затримали, вилучили паспорт і протягом двох годин з'ясовували всі обставини.

Був серіал і я – у головній ролі. Поліція, спецслужби, десятки питань: хто я, куди лечу, навіщо, чому. Паспорт забрали. Перевіряли все – від моїх речей до моєї душі. Адреналіну ковтнув на рік уперед. Після цього вони почали вивчати творчість гурту: кліпи, інстаграм, афіші… Життя таке дивовижне. Іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним способом – такий собі незапланований піар,

– зазначив Сергій.

Він іронічно додав, що зате тепер сербська поліція і спецслужби чудово знають репертуар гурту 5NIZZA, з яким він вирушив у турне.

Як вказано на сторінці 5NIZZA в інстаграмі, артисти зараз дають концерти за кордоном в рамках святкового туру, присвяченого 25-річчю гурту.

До теми Український гурт анонсував тур російською мовою та нарвався на хейт: "Повеселіть росіян, клоуни"

Де зараз живе Сергій Бабкін?