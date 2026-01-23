Премьера Национальной оперы лишили брони из-за участия в балете россиянина

Премьера Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя лишили брони из-за участия в балете "Лебединое озеро", режиссером которого стал российский танцовщик Лев Иванов. В постановке также приняла участие прима-балерина Наталья Мацак.

Об этом сообщает LB. Кривоконь и Мацак гастролируют по Европе в составе United European Ballet.

К теме Танцовщики Национальной оперы выступили за рубежом в балете россиянина "Лебединое озеро"

Об участии Сергея Кривоконя и Натальи Мацак в балете "Лебединое озеро" сообщила балерина Виктория Зварич. Она идентифицировала артистов на видео, которые зрители публиковали в своих социальных сетях.

Зварич рассказала, что Кривоконь получил бронирование от мобилизации от театра, звание заслуженного артиста Украины и разрешение на выезд за границу. В то же время вместе с Мацак он поехал исполнять "Лебединое озеро" российского композитора Петра Чайковского, который, как отметила балерина, является "символом имперской российской культурной машины".

Действующие премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период,

– добавила она.

Виктория отметила, что в Украине нет прямого юридического запрета на исполнение произведений Чайковского, но государство рекомендует не использует "российский имперский культурный материал".

И эта рекомендация – не закон. Она об ответственности, этике и моральном выборе!,

– подчеркнула Зварыч.

Как отреагировали Национальная опера и Минкульт?