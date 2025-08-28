Камалия рассекретила, чем занимается ее сестра-военная, которая недавно отпраздновала свадьбу
- Камалия рассказала, что ее сестра Юлия, связист в ВСУ, вышла замуж и вместе с мужем продолжает службу на Харьковском направлении.
Недавно певица Камалия сообщила, что ее двоюродная сестра Юлия, которая служит в Вооруженных силах Украины, вышла замуж. Теперь артистка поделилась деталями празднования.
Кроме того, рассказала, как молодожены планируют свою дальнейшую жизнь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1 music.
Юлия – связист в рядах ВСУ. Со своим мужем она познакомилась во время войны. Свадьба состоялась в кругу близких, а уже потом пара отправилась на Харьковское направление, чтобы продолжить службу.
Они познакомились в кругу военных. Я была на свадьбе. Подарила деньги. А моя незамужняя племянница поймала букет невесты. Так что, думаю, буду скоро еще гулять,
– рассказала Камалия.
Кто еще из родных Камалии служит в ВСУ?
- Юлия – не единственная из родных Камалии, кто защищает Украину. Сейчас в ВСУ также служат ее двоюродный брат и дядя.
- Отец певицы, Виктор, окончил Черниговское военное авиационное училище и стал военным летчиком.
- После начала полномасштабного вторжения артистка тоже задумывалась о вступлении в ряды армии и даже представляла себя снайпером. Однако в конце концов поняла, что должна оставаться рядом со своими дочерьми.