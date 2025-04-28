Это за гранью человечности, – сестра Ивасюка эмоционально обратилась к предательницам Повалий и Лорак

Сестра украинского композитора Владимира Ивасюка высказалась о певицах-предательницах, которые цинично исполняли "Червону руту". Оксана Ивасюк публично заявила, что они воруют чужое достояние.

Оксана Ивасюк рассказала, что родственники Владимира не против, когда видят, что украинские артисты исполняют "Червону руту". Ведь понимают, как эта песня объединяет народ и побуждает к свободе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью сестры легендарного композитора для OBOZ.UA.

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Однако Оксана Ивасюк категорически против того, чтобы "Червону руту" исполняли предательницы, как Ани Лорак или Таисия Повалий. Она публично обратилась к ним и подчеркнула, что эти артистки нарушают авторские права, принадлежащие ей и сестре Галине. Фактически это кража чужого творчества.

Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо – это их выбор. Но петь там песни украинцев – великого, мужественного народа, который борется – это, извините, просто за гранью человечности. Блюзнерство петь перед теми россиянами музыку народа, который мужественно защищает свою страну от их же дикого нашествия,

– эмоционально высказалась сестра Владимира Ивасюка.

Оксана Ивасюк вспомнила, как Таисия Повалий цинично спела "Червону руту" в день массированного обстрела Киева россиянами.

"Это беспрецедентный мировой случай, глубокое моральное падение! Это не просто культурная пропасть – это этический крах. Свою жизнь, свой талант бросили под ноги дикарям. Они сейчас и не занимаются творчеством – их творческая деятельность растерзана", – считает сестра Ивасюка.

Напомним, 24 апреля прошло 46 лет со дня исчезновения Владимира Ивасюка. Композитор является создателем легендарных песен, вошедших в историю украинской музыки. Сейчас их перепевают молодые артисты, а треки получают новые и новые волны популярности.