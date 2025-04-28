Оксана Ивасюк рассказала, что родственники Владимира не против, когда видят, что украинские артисты исполняют "Червону руту". Ведь понимают, как эта песня объединяет народ и побуждает к свободе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью сестры легендарного композитора для OBOZ.UA.

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Однако Оксана Ивасюк категорически против того, чтобы "Червону руту" исполняли предательницы, как Ани Лорак или Таисия Повалий. Она публично обратилась к ним и подчеркнула, что эти артистки нарушают авторские права, принадлежащие ей и сестре Галине. Фактически это кража чужого творчества.

Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо – это их выбор. Но петь там песни украинцев – великого, мужественного народа, который борется – это, извините, просто за гранью человечности. Блюзнерство петь перед теми россиянами музыку народа, который мужественно защищает свою страну от их же дикого нашествия,

– эмоционально высказалась сестра Владимира Ивасюка.

Оксана Ивасюк вспомнила, как Таисия Повалий цинично спела "Червону руту" в день массированного обстрела Киева россиянами.

"Это беспрецедентный мировой случай, глубокое моральное падение! Это не просто культурная пропасть – это этический крах. Свою жизнь, свой талант бросили под ноги дикарям. Они сейчас и не занимаются творчеством – их творческая деятельность растерзана", – считает сестра Ивасюка.

Напомним, 24 апреля прошло 46 лет со дня исчезновения Владимира Ивасюка. Композитор является создателем легендарных песен, вошедших в историю украинской музыки. Сейчас их перепевают молодые артисты, а треки получают новые и новые волны популярности.