Певица рассказала, какого занятия ей больше всего не хватает за границей, и вспомнила особые моменты из детства, связанные с мамой.

Сестричка Вика рассказала, почему она больше всего скучает в США, и о мечте, которую хочет осуществить в Украине. Об этом певица поговорила с Кристиной Соловий в интервью. 24 Канал рассказывает подробнее.

Во время беседы с Кристиной Соловий Сестричка Вика рассказала, что у нее есть привычка каждый день смотреть видео, на которых украинцы собирают грибы в Карпатах. Для нее это не просто развлечение, а способ хотя бы мысленно вернуться в места, с которыми связано немало детских воспоминаний.

Как призналась певица, любовь к тихой лесной жизни ей привила мама. Они часто вместе ездили в Карпаты, поэтому сбор грибов стал для Вики особым увлечением. Теперь артистка очень скучает по этому занятию, ведь в США, по ее словам, из-за жары грибы не растут так, как в Украине.

Сестричка Вика и Кристина Соловий / Фото из инстаграма

Моя мама научила меня собирать грибы. Мы постоянно ездили в Карпаты, и я так полюбила это с детства. Мне этого так не хватает здесь, вот просто,

– поделилась она.

Смотреть интервью Кристины Соловий с Сестричкой Викой онлайн:

Какую мечту Сестричка Вика хочет осуществить в Украине

Артистка призналась, что хотела бы снова приехать в Карпаты и провести там как можно больше времени. Она даже представляет, как снимает небольшую хижину где-то высоко в горах, откуда сможет отправляться на долгие прогулки по лесу.

Для этого ей не нужны роскошные апартаменты или особые условия. Больше всего Вика хочет просто побыть среди деревьев, почувствовать атмосферу украинской природы и насладиться спокойствием.

Вот я уже чувствую, что уже типа кода кода кода приехать в Карпаты, причем где-то на горе снять маленькую хижину. Мне не нужно много. И вот сколько осталось просто гулять по лесу,

– рассказала певица.

Сестры Вика и Кристина Соловий / Скриншот из видео

Свою любовь к природе она описала очень эмоционально, назвав себя лесной феей.

Я лесная фея, я тебе говорю. Лучшего ощущения и вообще гармонии я в себе не чувствовала так, как в лесу. Я лес, я лес так люблю, каждое дерево, каждый листочек. Я не знаю, я просто с ума схожу,

– призналась Вика.

Певица также вспомнила, как в детстве мама пела в лесу свою шутливую песенку о грибах. Эти воспоминания остались для нее особенно дорогими.

К слову, ранее Кристина Соловий уже показывала встречу с "Сестричкой Викой" в США. О том, как сейчас выглядит звезда украинского рока 90-х и почему она исчезла из публичного пространства, можно узнать в материале о встреча Кристины Соловий с сестричкой Викой.