Сестричка Віка розповіла, за чим найбільше сумує у США та про мрію, яку хоче здійснити в Україні. Про це співачка поговорила з Христиною Соловій в інтерв'ю. 24 Канал розповідає детальніше.

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Під час розмови з Христиною Соловій Сестричка Віка розповіла, що має звичку щодня дивитися відео, на яких українці збирають гриби в Карпатах. Для неї це не просто розвага, а спосіб хоча б подумки повернутися до місць, з якими пов'язано чимало дитячих спогадів.

Як зізналася співачка, любов до тихого лісового життя їй прищепила мама. Вони часто разом їздили до Карпат, тож збирання грибів стало для Віки особливим захопленням. Тепер артистка дуже сумує за цим заняттям, адже у США, за її словами, через спеку гриби не ростуть так, як в Україні.

Сестричка Віка та Христина Соловій / Фото з Інстаграму

Моя мама навчила збирати гриби. Цілий час ми їздили в Карпати і я так то полюбила з дитинства. Мені так того не вистачає тут, от просто– поділилася вона.

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Дивитись інтерв'ю Христини Соловій з Сестричкой Вікою онлайн:

Яку мрію Сестричка Віка хоче здійснити в Україні

Артистка зізналася, що хотіла б знову приїхати до Карпат і провести там якомога більше часу. Вона навіть уявляє, як орендує невелику хатинку десь високо в горах, звідки зможе вирушати на довгі прогулянки лісом.

Для цього їй не потрібні розкішні апартаменти чи особливі умови. Найбільше Віка хоче просто побути серед дерев, відчути атмосферу української природи й насолодитися спокоєм.

От як я вже відчуваю, що вже тіпа кода кода кода приїхати в Карпати, причому десь на горі взяти хатинку маленьку. Мені не треба багато. І от скільки лишилося просто гуляти по лісі– розповіла співачка.

Сестричка Віка та Христина Соловій / Скриншот з відео

Свою любов до природи вона описала дуже емоційно, назвавши себе лісовою мавкою.

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Я лісова мавка, я тобі говорю. Кращого відчуття і взагалі гармонії я в собі не почувала так, як в лісі. Я ліс, я ліс так люблю, кожне дерево, кожен листочок. Я не знаю, я шаленію просто– зізналася Віка.

Співачка також пригадала, як у дитинстві мама співала в лісі власну жартівливу пісеньку про гриби. Ці спогади залишилися для неї особливо дорогими.

До слова, раніше Христина Соловій уже показувала зустріч із Сестричкою Вікою у США. Про те, який вигляд нині має зірка українського року 90-х та чому вона зникла з публічного простору, можна дізнатися в матеріалі про зустріч Христини Соловій із Сестричкою Вікою.