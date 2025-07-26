Увеличено количество номинаций: Зеленский изменил правила Шевченковской премии

В Украине изменены правила вручения одной из самых престижных государственных наград – Национальной премии имени Тараса Шевченко. Ее будут получать в новых номинациях.

Владимир Зеленский подписал указ №553, которым обновил правила присуждения Шевченковской премии, передает 24 Канал.

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Что изменилось в награждении Шевченковской премией?

Премию отныне будут вручать в 13 номинациях. Добавились такие новые направления, как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурно-художественных проектов.

В вечернем обращении 26 июля Владимир Зеленский прокомментировал нововведения.

Он уточнил, что были расширены также привычные литературные и музыкальные номинации.

"Будем также искать формат, как поблагодарить тех наших людей, которые берегут наше культурное наследие", – отметил глава государства.

Согласно обновленному положению, премия ежегодно будет присуждаться в следующих категориях:

проза;

поэзия;

литературоведение и искусствоведение;

публицистика и журналистика;

музыкальное искусство;

концертно-исполнительское искусство;

театральное искусство;

киноискусство;

визуальные искусства;

фотоискусство;

декоративно-прикладное искусство;

дизайн;

творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Заметим, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние 5 лет, но не позднее чем за полгода до подачи.

На награду могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства – непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным.

При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.

Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс ежегодно, будет определять Шевченковский комитет.