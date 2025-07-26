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Show24 Украинские звезды Увеличено количество номинаций: Зеленский изменил правила Шевченковской премии
26 июля, 22:07
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Увеличено количество номинаций: Зеленский изменил правила Шевченковской премии

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий правила присуждения Шевченковской премии.
  • Добавились новые номинации: дизайн, фотоискусство, творческое кураторство культурно-художественных проектов.

В Украине изменены правила вручения одной из самых престижных государственных наград – Национальной премии имени Тараса Шевченко. Ее будут получать в новых номинациях.

Владимир Зеленский подписал указ №553, которым обновил правила присуждения Шевченковской премии, передает 24 Канал.

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Что изменилось в награждении Шевченковской премией?

Премию отныне будут вручать в 13 номинациях. Добавились такие новые направления, как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурно-художественных проектов.

В вечернем обращении 26 июля Владимир Зеленский прокомментировал нововведения.

Он уточнил, что были расширены также привычные литературные и музыкальные номинации.

"Будем также искать формат, как поблагодарить тех наших людей, которые берегут наше культурное наследие", – отметил глава государства.

Согласно обновленному положению, премия ежегодно будет присуждаться в следующих категориях:

  • проза;
  • поэзия;
  • литературоведение и искусствоведение;
  • публицистика и журналистика;
  • музыкальное искусство;
  • концертно-исполнительское искусство;
  • театральное искусство;
  • киноискусство;
  • визуальные искусства;
  • фотоискусство;
  • декоративно-прикладное искусство;
  • дизайн;
    творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Заметим, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние 5 лет, но не позднее чем за полгода до подачи.

На награду могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства – непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным.

При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.

Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс ежегодно, будет определять Шевченковский комитет.