Увеличено количество номинаций: Зеленский изменил правила Шевченковской премии
- Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий правила присуждения Шевченковской премии.
- Добавились новые номинации: дизайн, фотоискусство, творческое кураторство культурно-художественных проектов.
В Украине изменены правила вручения одной из самых престижных государственных наград – Национальной премии имени Тараса Шевченко. Ее будут получать в новых номинациях.
Владимир Зеленский подписал указ №553, которым обновил правила присуждения Шевченковской премии, передает 24 Канал.
Смотрите также Первая женщина, которая получила Нобелевскую премию, стала жертвой своего открытия
Что изменилось в награждении Шевченковской премией?
Премию отныне будут вручать в 13 номинациях. Добавились такие новые направления, как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурно-художественных проектов.
В вечернем обращении 26 июля Владимир Зеленский прокомментировал нововведения.
Он уточнил, что были расширены также привычные литературные и музыкальные номинации.
"Будем также искать формат, как поблагодарить тех наших людей, которые берегут наше культурное наследие", – отметил глава государства.
Согласно обновленному положению, премия ежегодно будет присуждаться в следующих категориях:
- проза;
- поэзия;
- литературоведение и искусствоведение;
- публицистика и журналистика;
- музыкальное искусство;
- концертно-исполнительское искусство;
- театральное искусство;
- киноискусство;
- визуальные искусства;
- фотоискусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн;
творческое кураторство культурно-художественных проектов.
Заметим, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние 5 лет, но не позднее чем за полгода до подачи.
На награду могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства – непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным.
При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.
Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс ежегодно, будет определять Шевченковский комитет.