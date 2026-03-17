Шон Пенн эмоционально обратился к украинским бойцам: "Ваше мужество – пример для мира"

Около месяца назад военнослужащие 157 отдельной механизированной бригады обратились к актеру Шону Пенну. В ответ знаменитость записал к ним видеообращение, где почтил защитников и поделился мыслями.

157-я ОМБр рассказала Шону Пенну о воинах, которые месяцами находятся на позициях без ротации. Бойцы хотели, чтобы их имена услышал весь мир. Видеообращение актера опубликовали на странице бригады в тиктоке.

Шон Пенн в ролике назвал имена и позывные героев, которые держат фронт месяцами без отдыха.

"Яць" – 141 сутки на передовой,

"Джури" – 127 суток,

"Печа" – 133 суток,

"Хищный" – 65 суток,

"Кум" – 62 суток.

"Удерживать позиции так долго означает ежедневно сталкиваться с усталостью, холодом, опасностью и неопределенностью. Их мужество является примером для всей страны". Я добавлю, что и мира", – сказал Шон Пенн.

Актер признался, что сейчас чувствует определенный стыд из-за того, что имеет американское гражданство. По его мнению, США не приложили достаточно усилий для поддержки Украины.

Я чувствую, что наша страна подвела себя тем, что не вышла на должный уровень поддержки, на которую вы заслуживаете. Это, по моему мнению, как американца, является нашим священным долгом. Я хочу, чтобы вы знали, что большинство людей в Америке с вами,

– подчеркнул Шон Пенн с грустью в голосе.

Знаменитость от всей души поблагодарил за своих детей и за себя – за то, что военные продолжают бороться за Украину и весь мир. В видео Шон Пенн также говорит, что планирует приехать в Украину в марте и, возможно, будет иметь возможность встретиться с бойцами, имена которых он озвучил, и пожать им руки.

Шон Пенн обратился к военным: видео

Отметим, Шон Пенн сдержал свое слово. Он действительно приехал в Украину. 16 марта Владимир Зеленский рассказал, что встретился с американским актером.

Бойцы 157-й ОМБр также обратились к Шону Пенну. Они поздравили актера с шестой номинацией и третьей победой на Оскаре.

Спасибо, что выбрали быть с Украиной даже тогда, когда могли быть на церемонии Оскара,

– сказал военнослужащий 157-й ОМБр.

Что известно о визите Шона Пенна?

В марте 2026 года Шон Пенн совершил неанонсированный визит в Украину. Он прибыл в Киев на фоне церемонии Оскара-2026. Актер сознательно пропустил событие несмотря на собственную победу – Пенн получил награду за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой".

Известно, что Шон Пенн прибыл в Киев на поезде. Его видео обнародовала Укрзализныця. Приезд актера официально не разглашался до последнего.

В Украине лауреат Оскара получил символический подарок. Ему вручили статуэтку, изготовленную из стали вагона, поврежденного после российского обстрела.