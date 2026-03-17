157-ма ОМБр розповіла Шонові Пенну про воїнів, які місяцями перебувають на позиціях без ротації. Бійці хотіли, щоб їхні імена почув увесь світ. Відеозвернення актора опублікували на сторінці бригади в тіктоці.

До слова "Оскар" зі сталі пошкодженого вагона: Шон Пенн отримав унікальний подарунок від українців

Шон Пенн у ролику назвав імена й позивні героїв, які тримають фронт місяцями без відпочинку.

"Яць" – 141 доба на передовій,

"Джурі" – 127 діб,

"Печа" – 133 доби,

"Хижий" – 65 діб,

"Кум" – 62 доби.

"Утримувати позиції так довго означає щодня стикатися із втомою, холодом, небезпекою і невизначеністю. Їхня мужність є прикладом для всієї країни". Я додам, що і світу", – сказав Шон Пенн.

Актор зізнався, що зараз відчуває певний сором через те, що має американське громадянство. На його думку, США не доклали достатньо зусиль для підтримки України.

Я відчуваю, що наша країна підвела себе тим, що не вийшла на належний рівень підтримки, на яку ви заслуговуєте. Це, на мою думку, як американця, є нашим священним обов'язком. Я хочу, щоб ви знали, що більшість людей в Америці з вами,

– підкреслив Шон Пенн з сумом в голосі.

Знаменитість від щирого серця подякував за своїх дітей і за себе – за те, що військові продовжують боротися за Україну та весь світ. У відео Шон Пенн також каже, що планує приїхати до України в березні й, можливо, матиме можливість зустрітися з бійцями, імена яких він озвучив, та потиснути їм руки.

Шон Пенн звернувся до військових: відео

Зазначимо, Шон Пенн дотримався свого слова. Він справді приїхав до України. 16 березня Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з американським актором.

Бійці 157-ї ОМБр також звернулися до Шона Пенна. Вони привітали актора з шостою номінацією та третьою перемогою на Оскарі.

Дякуємо, що обрали бути з Україною навіть тоді, коли могли бути на церемонії Оскара,

– сказав військовослужбовець 157-ї ОМБр.

Що відомо про візит Шона Пенна?

У березні 2026 року Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України. Він прибув до Києва на тлі церемонії Оскара-2026. Актор свідомо пропустив подію попри власну перемогу – Пенн отримав нагороду за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою".

Відомо, що Шон Пенн прибув до Києва потягом. Його відео оприлюднила Укрзалізниця. Приїзд актора офіційно не розголошувався до останнього.

В Україні лауреат Оскара отримав символічний подарунок. Йому вручили статуетку, виготовлену зі сталі вагона, пошкодженого після російського обстрілу.