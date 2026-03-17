"Оскар" из стали поврежденного вагона: Шон Пенн получил уникальный подарок от украинцев

Американский актер Шон Пенн в очередной раз приехал в Украину и подтвердил свою четкую позицию в поддержке нашего народа. Из-за визита в Киев артист пропустил церемонию награждения Оскара.

Шон Пенн не остался без статуэтки, которую должен был получить 16 марта в Лос-Анджелесе. Вместо этого ему вручили железный "Оскар" от Укрзализныци. Видео опубликовали на инстаграм-странице.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский вручил Шону Пенну железную статуэтку, похожую на ту, которую получают победители Оскара. Она изготовлена из стали вагона, который был поврежден из-за российского обстрела.

Это все – настоящие сокровища, спасибо,

– ответил Шон Пенн.

Шон Пенн получил особый подарок от Украины: видео

"Спасибо за поддержку Украины, за то, что вы рядом и выбираете быть здесь вместе с нами. И эта награда не ограничивается достижениями в кино - она отмечает устойчивость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении", - добавили в подписи к ролику.

Отметим, что уже не впервые Шон Пенн жертвует Оскаром ради Украины. В ноябре 2022 года он подарил одну из своих статуэток Владимиру Зеленскому – как символ веры в победу Украины, пишет BBC.

