Оскароносный Шон Пенн, который поддерживает Украину, показался с матерью погибшего пилота "Джуса"

Мать погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" поделилась фотографией с оскароносным американским актером Шоном Пенном, который поддерживает Украину. Однако она не рассказала, когда и где состоялась их встреча.

Фотографию с Шоном Пенном Лилия Аверьянова опубликовала в фейсбуке, пишет Show 24. В руках они держат сине-желтый флаг с надписью "Призрак Киева".

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Украина, твои настоящие друзья всегда с тобой! Они постоянно думают о помощи в нашей борьбе. Они вдохновляются и восхищаются нашей активностью, мужеством и стойкостью. Лайк вам, невероятные украинцы, от звездного Шона Пенна,

– написала мать "Джуса" под фото.

Лилия Аверьянова и Шон Пенн / Фото из фейсбука матери "Джуса"

Для справки! Андрей Пильщиков ("Джус") трагически погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. Тогда столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, среди погибших были еще два пилота.

Шон Пенн поддерживает Украину

Стоит отметить, что Шон Пенн собирается снять фильм о "Джусе". Пока неизвестно, обсуждали ли они детали съемок ленты о погибшем пилоте во время встречи.

Оскароносный актер неоднократно выражал поддержку Украине и приезжал сюда. Он посетил нашу страну еще в 2021 году. Шон Пенн побывал на Донбассе и пообщался с украинскими защитниками. Тогда стало известно, что он хочет снять документальный фильм об Украине.

24 февраля 2022 года в Офисе президента сообщили, что Шон Пенн прибыл в Киев, чтобы зафиксировать события, которые происходят в Украине, и донести миру правду о полномасштабном вторжении России.

В 2023 году на Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера фильма "Суперсила" о войне России с Украиной, который сняли Шон Пенн и Аарон Кауфман.