Дом с джакузи, бассейном и 4 помощниками: как живет 21-летняя блогер-миллионерша Симбочка

Блогер Симбочка, бывшая девушка певца Ильи Парфенюка, недавно переехала в роскошный дом под Киевом. 21-летняя инфлюенсерка живет там вместе с дочерью от артиста и помощниками.

Дом площадью 250-300 квадратных метров поражает своим дизайном. Жилье имеет джакузи, аквариум и даже отдельную комнату для персонала. Подробнее о том, сколько стоит дом блогера и как он выглядит – пишет 24 Канал со ссылкой на шоу Люкс ФМ "По домам".

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Дорогой аквариум, который стоит 3 тысячи долларов, расположен в большой гостиной. Для отдыха там также стоят диваны и огромный телевизор, а стены украшают различные картины.

Кухня в доме тоже довольно большая. Здесь установили аж три холодильника и мини-бар для напитков. Есть стол, где можно готовить пищу, а также духовая печь, плита, умывальник и другие кухонные принадлежности.

У блогера к тому же есть своя ванная комната с джакузи, спальня с панорамными окнами, через которые видно красивый вид, кроватью и массажным столом и большой гардероб.

Гостиная, кухня, ванная и спальня в доме Симбочки / Скриншоты из видео

Что интересно, в доме для дочери инфлюенсера Софийки и ее няни есть отдельная комната. В ней стоят кровати для обеих, есть своя гардеробная и ванная. Также персонал Симбочки имеет собственные комнаты с отдельным входом и выходом на улицу, где обустроили еще одну кухню, ванную и рабочее место для домработницы.

Проект "По домам": смотрите видео онлайн

Отметим, аренда такого жилья зимой, включая коммунальные услуги, стоит 5 тысяч долларов в месяц.

За порядком в доме следит несколько человек: помощник Дмитрий отвечает за техническое обслуживание дома, машины и сада; уборщица Лида трижды в неделю занимается уборкой, стиркой и глажкой. Также с дочкой блогера работают две няни. В будущем Симбочка планирует также нанять личного повара.