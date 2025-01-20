Дом с джакузи, бассейном и 4 помощниками: как живет 21-летняя блогер-миллионерша Симбочка
Блогер Симбочка, бывшая девушка певца Ильи Парфенюка, недавно переехала в роскошный дом под Киевом. 21-летняя инфлюенсерка живет там вместе с дочерью от артиста и помощниками.
Дом площадью 250-300 квадратных метров поражает своим дизайном. Жилье имеет джакузи, аквариум и даже отдельную комнату для персонала. Подробнее о том, сколько стоит дом блогера и как он выглядит – пишет 24 Канал со ссылкой на шоу Люкс ФМ "По домам".
К теме Ты плохая мать, – бывшая невеста Parfeniuk впервые заговорила о причине расставания
Дорогой аквариум, который стоит 3 тысячи долларов, расположен в большой гостиной. Для отдыха там также стоят диваны и огромный телевизор, а стены украшают различные картины.
Кухня в доме тоже довольно большая. Здесь установили аж три холодильника и мини-бар для напитков. Есть стол, где можно готовить пищу, а также духовая печь, плита, умывальник и другие кухонные принадлежности.
У блогера к тому же есть своя ванная комната с джакузи, спальня с панорамными окнами, через которые видно красивый вид, кроватью и массажным столом и большой гардероб.
Гостиная, кухня, ванная и спальня в доме Симбочки / Скриншоты из видео
Что интересно, в доме для дочери инфлюенсера Софийки и ее няни есть отдельная комната. В ней стоят кровати для обеих, есть своя гардеробная и ванная. Также персонал Симбочки имеет собственные комнаты с отдельным входом и выходом на улицу, где обустроили еще одну кухню, ванную и рабочее место для домработницы.
Проект "По домам": смотрите видео онлайн
Отметим, аренда такого жилья зимой, включая коммунальные услуги, стоит 5 тысяч долларов в месяц.
За порядком в доме следит несколько человек: помощник Дмитрий отвечает за техническое обслуживание дома, машины и сада; уборщица Лида трижды в неделю занимается уборкой, стиркой и глажкой. Также с дочкой блогера работают две няни. В будущем Симбочка планирует также нанять личного повара.