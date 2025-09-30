Блогер Симбочка рассекретила, получает ли гонорар в группе Kalush
- Блогер Симбочка работает с группой Kalush на бартерных условиях без официального контракта и гонорара.
- Симбочка присоединилась к группе в июле 2025 года.
Блогер Симбочка рассказала, что присоединиться к группе Kalush ей предложил Олег Псюк. Девушка раскрыла условия сотрудничества с коллективом.
Симбочка призналась, что не подписывала официальный контракт с группой и не получает гонорар. Подробностями она поделилась в шоу "Извините", пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Тринчер.
Симбочка рассказала, что работает с группой Kalush на бартерных условиях.
Они пишут мне сейчас песни. Они создают тот фундамент, с которым я буду выступать. Возможно, я дальше пойду сольно. А я им даю пиар,
– поделилась она.
Блогер добавила, что была против заключения официального соглашения из-за прошлого негативного опыта.
Симбочка в шоу "Простите": смотрите видео онлайн
Напомним, Симбочка сообщила, что стала участницей группы Kalush в июле 2025 года. В марте 2026 года блогер вместе с Kalush Orchestra отправится в тур по Америке, о чем коллектив сообщил в инстаграме.
Что известно о группе Kalush?
В 2019 году группу Kalush основали Олег Псюк и продюсер Иван Клименко. Первый клип коллектива на песню "Не маринуй" вышел 17 октября 2019 года. Его сняли в родном городе группы – Калуше.
Дебютный альбом HOTIN артисты выпустили 19 февраля 2021 года.
Немало песен группа создала в сотрудничестве с другими украинскими артистами, в частности с Виктором Павликом, рэпером Skofka, Tember Blanche, Jerry Heil, Кристиной Соловий и другими.
В 2021 году была основана группа Kalush Orchestra, которая победила на песенном конкурсе Евровидение-2022 с песней Stefania.