Блогер Симбочка рассказала, что присоединиться к группе Kalush ей предложил Олег Псюк. Девушка раскрыла условия сотрудничества с коллективом.

Симбочка призналась, что не подписывала официальный контракт с группой и не получает гонорар. Подробностями она поделилась в шоу "Извините", пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Тринчер.

Симбочка рассказала, что работает с группой Kalush на бартерных условиях.

Они пишут мне сейчас песни. Они создают тот фундамент, с которым я буду выступать. Возможно, я дальше пойду сольно. А я им даю пиар,

– поделилась она.

Блогер добавила, что была против заключения официального соглашения из-за прошлого негативного опыта.

Симбочка в шоу "Простите": смотрите видео онлайн

Напомним, Симбочка сообщила, что стала участницей группы Kalush в июле 2025 года. В марте 2026 года блогер вместе с Kalush Orchestra отправится в тур по Америке, о чем коллектив сообщил в инстаграме.

Что известно о группе Kalush?