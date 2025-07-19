Об этом девушка сообщила на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Бывшая невеста Parfeniuk опубликовала фотографии с участниками группы Kalush и поделилась неожиданной новостью с подписчиками.

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Йо! Это Симбочка. Апдейт: теперь я в составе группы Kalush. Впереди много сцен, много городов, много дорог. Теперь меня станет больше – и на афишах, и вживую. Следите за турами, будет горячо,

– написала Симбочка.

Заметим, что недавно группа Kalush объявила тур по Украине, который начнется в сентябре.

Реакция сети

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Симбочку с новым этапом в жизни:

"Поздравляю тебя, красавица".

"Сияй, звездочка, сияй".

"Вижу эту девушку первый раз. По внешнему виду вообще не подходит к группе, потому что не имеет чего-то экстравагантного. Удачи! Очень интересно услышать пение девушки в группе. Жду новых песен".

Однако есть и люди, которые не довольны тем, что Симбочка теперь будет петь в группе Kalush.

Что известно о группе Kalush?