Про це дівчина повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колишня наречена Parfeniuk опублікувала фотографії з учасниками гурту Kalush і поділилась несподіваною новиною з підписними.
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Йо! Це Сімбочка. Апдейт: тепер я в складі гурту Kalush. Попереду багато сцен, багато міст, багато доріг. Тепер мене стане більше – і на афішах, і наживо. Слідкуйте за турами, буде гаряче,
– написала Сімбочка.
Зауважимо, що нещодавно гурт Kalush оголосив тур Україною, який розпочнеться у вересні.
Реакція мережі
У коментарях під дописом підписники вітають Сімбочку з новим етапом у житті:
- "Вітаю тебе, красуне".
- "Сяй, зірочко, сяй".
- "Бачу цю дівчину перший раз. По зовнішньому вигляду взагалі не підходить до гурту, бо не має чогось екстравагантного. Нехай щастить! Дуже цікаво почути спів дівчини в гурті. Чекаю нових пісень".
Однак є й люди, які не задоволені тим, що Сімбочка тепер співатиме в гурті Kalush.
Що відомо про гурт Kalush?
Гурт Kalush у 2019 році заснував Олег Псюк і музичний продюсер Іван Клименко.
Серед відомих пісень колективу: "Тіпок", "Додому" (feat Skofka), "Хвилі" (feat Jerry Heil), "Калуські вечорниці" (feat Tember Blanche), "Зорі" та інші.
У 2021 році бут утворений гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні у 2022 році. Музиканти виступали піснею Stefania та здобули перемогу на пісенному конкурсі.