Про це дівчина повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колишня наречена Parfeniuk опублікувала фотографії з учасниками гурту Kalush і поділилась несподіваною новиною з підписними.

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Йо! Це Сімбочка. Апдейт: тепер я в складі гурту Kalush. Попереду багато сцен, багато міст, багато доріг. Тепер мене стане більше – і на афішах, і наживо. Слідкуйте за турами, буде гаряче,
– написала Сімбочка.

Зауважимо, що нещодавно гурт Kalush оголосив тур Україною, який розпочнеться у вересні.

Реакція мережі

У коментарях під дописом підписники вітають Сімбочку з новим етапом у житті:

  • "Вітаю тебе, красуне".
  • "Сяй, зірочко, сяй".
  • "Бачу цю дівчину перший раз. По зовнішньому вигляду взагалі не підходить до гурту, бо не має чогось екстравагантного. Нехай щастить! Дуже цікаво почути спів дівчини в гурті. Чекаю нових пісень".

Однак є й люди, які не задоволені тим, що Сімбочка тепер співатиме в гурті Kalush.

Що відомо про гурт Kalush?

  • Гурт Kalush у 2019 році заснував Олег Псюк і музичний продюсер Іван Клименко.

  • Серед відомих пісень колективу: "Тіпок", "Додому" (feat Skofka), "Хвилі" (feat Jerry Heil), "Калуські вечорниці" (feat Tember Blanche), "Зорі" та інші.

  • У 2021 році бут утворений гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні у 2022 році. Музиканти виступали піснею Stefania та здобули перемогу на пісенному конкурсі.