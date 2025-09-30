Сімбочка зізналась, що не підписувала офіційний контракт з гуртом і не отримує гонорар. Подробицями вона поділилась у шоу "Перепрошую", пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Трінчер.
Сімбочка розповіла, що працює з гуртом Kalush на бартерних умовах.
Вони пишуть мені зараз пісні. Вони створюють той фундамент, з яким я буду виступати. Можливо, я далі піду сольно. А я їм даю піар,
– поділилась вона.
Блогерка додала, що була проти укладання офіційної угоди через минулий негативний досвід.
Нагадаємо, Сімбочка повідомила, що стала учасницею гурту Kalush у липні 2025 року. У березні 2026 року блогерка разом з Kalush Orchestra відправиться у тур Америкою, про що колектив повідомив в інстаграмі.
Що відомо про гурт Kalush?
У 2019 році гурт Kalush заснували Олег Псюк і продюсер Іван Клименко. Перший кліп колективу на пісню "Не маринуй" вийшов 17 жовтня 2019 року. Його зняли у рідному місті гурту – Калуші.
Дебютний альбом HOTIN артисти випустили 19 лютого 2021 року.
Чимало пісень гурт створив у співпраці з іншими українськими артистами, зокрема з Віктором Павліком, репером Skofka, Tember Blanche, Jerry Heil, Христиною Соловій та іншими.
У 2021 році був заснований гурт Kalush Orchestra, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2022 з піснею Stefania.