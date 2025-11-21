Симбочка заявила, что ее несправедливо оштрафовали за рекламу казино

Украинских блогеров начали массово штрафовать за незаконную рекламу казино. В списке оказалась и Симбочка, которой к тому же заблокировали страницу в инстаграме по той же причине.

Симбочка прокомментировала ситуацию в шоу "По домам". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

К слову Трех известных блогеров оштрафовали на 4,8 миллиона гривен за рекламу казино

О штрафе, наверное, ничего не буду говорить. Несправедливо сделали. Ясно, что реклама казино – это плохо, но агентство, которое это делает, само покрывает казино. Поэтому там двойные стандарты,

– сказала Симбочка.

Блогер добавила, что создала новую страницу в инстаграме. Она также объяснила, почему на некоторое время исчезла из социальных сетей.

У меня была депрессия, потому что я тяну все сама на себе. И тут, представь: у тебя отбирают все доходы. Это меня очень накрыло. Я говорила няням: "Наступит день, когда я не смогу даже вам платить". Если бы у меня не было Софийки, как-то проще отнеслась бы. А когда у тебя ребенок, то на тебе полная ответственность за маленького человечка,

– отметила блогер.

Сейчас Симбочке уже лучше. Она пытается входить в рабочий ритм и не забывать о себе.

Для справки! Дочь Софию Симбочка родила от певца PARFENIUK.

Симбочка в шоу "По домам": смотрите видео онлайн

Напомним, что штраф в размере 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу казино также получили такие блогеры: Русалочка XL, Дариана Корецкая, Александра Гилка, Лидия Рома, Константинова Владислава. Об этом государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity сообщало в телеграм-канале.

Что этому предшествовало?