Симбочка заявила, что ее несправедливо оштрафовали за рекламу казино
- Симбочку оштрафовали за незаконную рекламу казино, а также заблокировали ее страницу в Instagram.
- Симбочка создала новую страницу в соцсетях и объяснила свое исчезновение депрессией из-за потери доходов.
Украинских блогеров начали массово штрафовать за незаконную рекламу казино. В списке оказалась и Симбочка, которой к тому же заблокировали страницу в инстаграме по той же причине.
Симбочка прокомментировала ситуацию в шоу "По домам". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
К слову Трех известных блогеров оштрафовали на 4,8 миллиона гривен за рекламу казино
О штрафе, наверное, ничего не буду говорить. Несправедливо сделали. Ясно, что реклама казино – это плохо, но агентство, которое это делает, само покрывает казино. Поэтому там двойные стандарты,
– сказала Симбочка.
Блогер добавила, что создала новую страницу в инстаграме. Она также объяснила, почему на некоторое время исчезла из социальных сетей.
У меня была депрессия, потому что я тяну все сама на себе. И тут, представь: у тебя отбирают все доходы. Это меня очень накрыло. Я говорила няням: "Наступит день, когда я не смогу даже вам платить". Если бы у меня не было Софийки, как-то проще отнеслась бы. А когда у тебя ребенок, то на тебе полная ответственность за маленького человечка,
– отметила блогер.
Сейчас Симбочке уже лучше. Она пытается входить в рабочий ритм и не забывать о себе.
Для справки! Дочь Софию Симбочка родила от певца PARFENIUK.
Симбочка в шоу "По домам": смотрите видео онлайн
Напомним, что штраф в размере 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу казино также получили такие блогеры: Русалочка XL, Дариана Корецкая, Александра Гилка, Лидия Рома, Константинова Владислава. Об этом государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity сообщало в телеграм-канале.
Что этому предшествовало?
В августе стало известно, что 7 аккаунтов в инстаграме были заблокированы за незаконную рекламу казино, в том числе и блогера-миллионицу Симбочку.
В сентябре PlayCity сообщило, что оштрафовало девушку на 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу казино.
"На странице блогер демонстрировала процесс игры и призывала регистрироваться на сайте онлайн-казино. Проверка показала: реального аккаунта игрока у организатора нет, то есть реклама была мнимой", – говорилось в заметке агентства.