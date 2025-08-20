Об этом представители государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity написали в телеграм-канале. Сообщает Show 24.

В PlayCity сообщили, что незаконную рекламу казино зафиксировали у блогера-миллионницы Симбочки, инфлуенсеров-тысячников и новостных аккаунтах. Они системно рекламировали его в сториз, а именно показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки, тем самым нарушив закон.

Аккаунт Симбочки заблокировали / Скриншот из инстаграма

В своем телеграм-канале Симбочка написала, что будет решать вопрос с блокировкой.

Что известно о Симбочке?