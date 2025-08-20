Об этом представители государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity написали в телеграм-канале. Сообщает Show 24.
В PlayCity сообщили, что незаконную рекламу казино зафиксировали у блогера-миллионницы Симбочки, инфлуенсеров-тысячников и новостных аккаунтах. Они системно рекламировали его в сториз, а именно показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки, тем самым нарушив закон.
Аккаунт Симбочки заблокировали / Скриншот из инстаграма
В своем телеграм-канале Симбочка написала, что будет решать вопрос с блокировкой.
Что известно о Симбочке?
Настоящее имя Симбочки – Карина Янина. Ранее блогерша встречалась с певцом Parfeniuk (Илья Парфенюк), от которого родила дочь Софию.
Расставание пары было довольно скандальным. Но весной Симбочка и Parfeniuk сообщили, что им удалось наладить отношения. Экс-влюбленные поняли, что нужно общаться ради дочери.
В июле Симбочка рассказала, что стала участницей группы Kalush.