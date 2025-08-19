На этот раз в сети обсуждают новый конфликт между Анной Алхим и Еленой Мандзюк. Что о нем известно, читайте в материале Show 24.

На днях Анна Алхим решила пообщаться с подписчиками в инстаграме, которые спрашивали ее и об Украине. Отвечая на вопрос, блогер заявила, что не скучает по Киеву и что "от Украины осталось только название".

Скандальное заявление Анны Алхим об Украине / Скриншот из инстаграма блогера

Как отреагировала Елена Мандзюк?

Елена Мандзюк, с которой ранее у Алхим уже был конфликт, отреагировала на заявление блогера. Она возмутилась, что Служба безопасности Украины не принимает никаких мер в отношении Анны.

Почему у нее не забрать хотя бы украинский паспорт? Почему не открыть дело и не провести расследование? Почему дать сбежать человеку, который все эти годы сеял российский след и русифицировал огромное количество людей? Позор!,

– написала Мандзюк.

Елена Мандзюк об Анне Алхим / Скриншот с Threads

Продолжение конфликта

Ответ Алхим не заставил себя ждать. Блогер считает, что Мандзюк хайпует на ее имени, и заявила, что имеет запись разговора с коллегой, в котором ее высказывания отличаются от публичных. Так, Анна обвинила Елену в лицемерии.

Каждый раз, когда мы виделись с Еленой, не было никакого хамства, никакой агрессии. "Терен" (Александр Будько – Show 24) меня встретил в лифте и спокойно прошел дальше. Не говорил, что я пид*рша, что меня надо посадить в тюрьму и уничтожить. Все претензии ко мне только в интернете,

– сказала Алхим.

Блогер также опубликовала фрагменты разговора с Мандзюк.

Запись разговора Алхим и Мандзюк: видео из инстаграма Анны

Запись разговора Алхим и Мандзюк: видео из инстаграма Анны

Сама же Елена заявила, что Анна врет и что не будет оправдываться. Блогер намекнула, что записи, которые обнародовала Алхим, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Елена Мандзюк заявила, что Анна Алхим врет / Скриншот Threads

Елена Мандзюк ответила на критику / Скриншот из инстаграма блогера

Сегодня утром Анна Алхим предложила Елене Мандзюк вместе пройти полиграф.

Конечно, должен быть независимый человек, полиграф выбран не мной, не Еленой – какой-то независимый. Возможно, за границей. Чтобы не было никакого под*оба, чтобы все было честно, чтобы никакой искусственный интеллект не подделал экспертизу полиграфа,

– сказала она.

Мандзюк от предложения Алхим отказалась.

Друзья, я очень ценю свое время и уже давала Ане возможность измениться и работать на благо Украины, она ее не использовала, а для меня это был полный стресс. Поэтому, вместо полиграфа, она самостоятельно подтвердила в своем блоге, что является "пизд*болкой" и обманывает людей годами,

– написала Елена.

Елена Мандзюк ответила Анне Алхим / Скриншот с Threads

