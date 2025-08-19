Алхим уже ответила Мандзюк. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее телеграмм-канал.

К теме Все эти годы сеяла российский след, – Мандзюк резко отреагировала на заявление Алхим об Украине

Я отвечаю на вопросы, которые мне задают люди, так как считаю нужным. И осуждать меня за мои ответы, если вы их неправильно поняли или вам что-то не понравилось, – это уж точно не ваше дело. От Украины, которая была, сейчас осталось только название. И со мной согласятся абсолютно все,

– заявила Анна Алхим.

Алхим сообщила, что имеет запись разговора с Мандзюк, где, по ее словам, Елена говорит не так, как в интернете. Кстати, несколько минут их разговора женщина уже опубликовала в своем инстаграме.

Каждый раз, когда мы видели с Еленой, не было никакого хамства, никакой агрессии. "Терен" (Александр Будько – Show 24) меня встретил в лифте и спокойно прошел дальше. Не говорил, что я пид*рша, что меня надо посадить в тюрьму и уничтожить. Все претензии ко мне только в интернете,

– сказала блогер.

Анна также обвиняет Елену в том, что она хайпует на ее имени.

Запись разговора Алхим и Мандзюк: видео из инстаграма Анны

Запись разговора Алхим и Мандзюк: видео из инстаграма Анны

В то же время сама Елена Мандзюк заявляет, что аудио, которые распространила Алхим, ложные.

Елена Мандзюк о записях Анны Алхим / Скриншот с Threads

Елена Мандзюк ответила на критику / Скриншот из инстаграма блогера

Напомним, ранее наша редакция писала о новом скандале с Анной Алхим.