Сімбочка заявила, що її несправедливо оштрафували за рекламу казино

Українських блогерів почали масово штрафувати за незаконну рекламу казино. У списку опинилась і Сімбочка, якій до того ж заблокували сторінку в інстаграмі з тієї з причини.

Сімбочка прокоментувала ситуацію у шоу "По хатах". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Про штраф, напевно, нічого не казатиму. Несправедливо зробили. Ясно, що реклама казино – це погано, але агенція, яка це робить, сама покриває казино. Тому там подвійні стандарти,

– сказала Сімбочка.

Блогерка додала, що створила нову сторінку в інстаграмі. Вона також пояснила, чому на деякий час зникла з соціальних мереж.

У мене була депресія, бо я тягну все сама на собі. І тут, уяви: у тебе відбирають усі доходи. Це мене дуже накрило. Я казала няням: "Настане день, коли я не зможу навіть вам платити". Якби у мене не було Софійки, якось простіше поставилася б. А коли в тебе дитина, то на тобі повна відповідальність за маленьку людинку,

– зазначила блогерка.

Зараз Сімбочці вже краще. Вона намагається входити в робочий ритм і не забувати про себе.

Для довідки! Доньку Софію Сімбочка народила від співака PARFENIUK.

Сімбочка у шоу "По хатах": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу казино також отримали такі блогерки: Русалочка XL, Даріана Корецька, Олександра Гілка, Лідія Рома, Константинова Владислава. Про це державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity повідомляло в телеграм-каналі.

Що цьому передувало?