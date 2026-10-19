"Мы разбиты горем": Синди Кроуфорд впервые прервала молчание после смерти 27-летнего сына

Супермодель Синди Кроуфорд впервые вышла на связь через месяц после потери своего единственного сына Пресли Гербера. Звезда опубликовала трогательное черно-белое фото сына с крыльями и поделилась проникновенными словами от имени всей семьи.

Синди поделилась болью, которую сейчас переживает ее семья, и поблагодарила всех за поддержку и теплые слова в этот чрезвычайно сложный период. Пост она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Модель отметила, что они испытывают безграничную благодарность за те 27 лет, которые Пресли был частью их жизни.

Мы разбиты горем из-за потери нашего любимого сына и брата. Он – добрая и прекрасная душа, которая любила и которую любили, и так будет всегда,

– написала Синди Кроуфорд.

Звездная мама добавила, что невероятно гордится тем, каким человеком был ее сын. По ее словам, он относился к миру с добротой и искренностью, никогда не боясь показывать свою уязвимость.

До новой встречи, наш любимый мальчик. Мы будем любить тебя вечно. Мама, папа и Кая,

– завершила свое обращение супермодель.

Пресли Гербер / Фото из инстаграма Синди Кроуфорд

Пресли Гербер ушел из жизни 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике. Несколько дней назад звездные родители впервые появились на публике после трагедии, пытаясь поддержать друг друга во время прогулки в Малибу.