SKYLERR покорила сеть страстными поцелуями и романтикой со своим возлюбленным Евгением Прониным

Певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец) приоткрыла завесу над своей личной жизнью. Исполнительница показала новые совместные снимки со своим избранником, управляющим партнером юридической фирмы Евгением Прониным.

На своей странице в инстаграме артистка опубликовала серию снимков, на которых показала, как они проводят время и отдыхают вместе с любимым. Свою публикацию знаменитость подписала довольно лаконично: "Такие мы".

На опубликованных фотографиях пара позирует в лифте, где Евгений нежно целует Валерию, которая одета в розовое платье и держит букет цветов. Также влюбленные поделились атмосферными кадрами из совместного отдыха в Карпатах, позируя на деревянном балконе на фоне гор во время заката. Кроме того, певица показала драйвовую поездку на мотоцикле и стильные повседневные образы своего избранника, сфотографировав его возле автомобиля Porsche.

SKYLERR и Евгений Пронин / фото из инстаграма

Напомним, что Евгений Пронин ранее находился в длительных отношениях с известной интервьюершей и блогершей Раминой Эсхакзай. Пара была вместе в течение пяти лет и даже планировала свадьбу, однако впоследствии объявила о разрыве и расторгла помолвку.

О своем новом романе SKYLERR и Пронин официально сообщили поклонникам в новогоднюю ночь. С тех пор влюбленные не скрывают своих чувств. В недавнем совместном интервью они признались, что уже считают друг друга семьей, обсуждают общее будущее и даже поднимали тему брачного контракта. Сама же Валерия не скрывает, что мечтает о неожиданном предложении руки и сердца.

Илона Гвоздева вместе с любимым впервые за пять лет отправилась в отпуск на море и показала, как проводит время с мужем Иваном Хомячуком.

