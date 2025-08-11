В сети активно продолжают обсуждать скандал с участием украинского актера Константина Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних.

Свое мнение относительно инцидента, в частности, высказала известная кастинг-директор Орина Петрова. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Киев 24".

Так, Орина Петрова дала комментарий в прямом эфире, где призвала жертв домашнего насилия не молчать, потому что "срока давности у подобных преступлений нет" и обидчик должен понести ответственность за свои действия.

Кроме того, Орина распространила пост у себя в инстаграме, где отметила, что закон должен быть единым для всех. Так люди будут осознавать, что любое их действие имеет последствия.

Если закрывать глаза на плохие поступки, то получается, что каждый может делать все, что хочет, а за это ничего не будет. Потому что профессия – то одно, а личная жизнь, то другое. Удобно, правда?,

– возмутилась кастинг-директор.

Она призвала коллег к формированию института репутации и невозможности попадания в кадр тех, кто переходит его границу.

В то же время подчеркнула, что институт репутации не сработает, если не будет реакции со стороны правосудия.

В чем обвиняют Константина Темляка?