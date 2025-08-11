Строку давності у подібних злочинів немає, – Петрова емоційно прокоментувала скандал з Темляком
- Українського актора Костянтина Темляка звинувачують у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.
Кастинг-директорка Орина Петрова закликала жертв насильства говорити про це, наголосивши на важливості правосуддя та формування інституту репутації.
У мережі активно продовжують обговорювати скандал за участі українського актора Костянтина Темляка, якого звинувачують в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.
Свою думку щодо інциденту, зокрема, висловила відома кастинг-директорка Орина Петрова. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Київ 24".
До теми Відома акторка заступилася за Темляка, якого звинуватили в аб'юзі та розбещенні неповнолітніх
Так, Орина Петрова дала коментар в прямому етері, де закликала жертв домашнього насильства не мовчати, бо "строку давності у подібних злочинів немає" і кривдник повинен понести відповідальність за свої дії.
Крім того, Орина поширила допис в себе в інстаграмі, де наголосила, що закон має бути єдиним для всіх, відтак люди будуть усвідомлювати, що будь-яка їхня дія має наслідки.
Якщо закривати очі на погані вчинки, то виходить, що кожен може робити все, що хоче, а за це нічого не буде. Бо професія – то одне, а особисте життя, то інше. Зручно, правда?,
– обурилася кастинг-директорка.
Вона закликала колег до формування інституту репутації та неможливості потрапляння в кадр тих, хто поза ним переходить межу.
Водночас підкреслила, що інститут репутації не спрацює, якщо не буде реакції з боку правосуддя.
У чому звинувачують Костянтина Темляка?
- 8 серпня колишня дівчина актора Анастасія Соловйова заявила, що Костя чинив фізичне та психологічне насильство, принижував і маніпулював нею.
- Згодом з'явилися й інші обвинувачення – у 2023 році він нібито спілкувався з неповнолітньою та надсилав їй інтимні повідомлення.
- Темляк публічно визнав провину, попросив вибачення та заявив про готовність відповідати перед законом.