У мережі активно продовжують обговорювати скандал за участі українського актора Костянтина Темляка, якого звинувачують в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.

Свою думку щодо інциденту, зокрема, висловила відома кастинг-директорка Орина Петрова. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Київ 24".

Так, Орина Петрова дала коментар в прямому етері, де закликала жертв домашнього насильства не мовчати, бо "строку давності у подібних злочинів немає" і кривдник повинен понести відповідальність за свої дії.

Крім того, Орина поширила допис в себе в інстаграмі, де наголосила, що закон має бути єдиним для всіх, відтак люди будуть усвідомлювати, що будь-яка їхня дія має наслідки.

Якщо закривати очі на погані вчинки, то виходить, що кожен може робити все, що хоче, а за це нічого не буде. Бо професія – то одне, а особисте життя, то інше. Зручно, правда?,

– обурилася кастинг-директорка.

Вона закликала колег до формування інституту репутації та неможливості потрапляння в кадр тих, хто поза ним переходить межу.

Водночас підкреслила, що інститут репутації не спрацює, якщо не буде реакції з боку правосуддя.

У чому звинувачують Костянтина Темляка?