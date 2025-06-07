Встреча двух разных миров: как завершился скандал между Мандзюк и Алхим и что говорят в сети

Блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим встретились снова: на этот раз на подкасте у Рамины Эсхакзай. Это произошло после их публичного конфликта из-за пренебрежительного отношения Алхим к украинскому языку и культуре.

Блогеры встретились, чтобы обсудить свои позиции, с чего все началось, и чем должно закончиться. По словам Елены Мандзюк, ее цель – не завершить все дружбой, а прекратить разделять общество и этим играть на руку врагу. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал RAMINA.

К слову Для меня музыка вне политики, – Алхим ответила, будет ли слушать российское после скандала

Зато Анна Алхим заявила, что не хочет, чтобы украинцы считали ее врагом, потому что она является "проукраинским" человеком. Блогерша сказала, что продолжит слушать российскую музыку, но теперь не будет транслировать этого публично, потому что хочет остановить хейт в свою сторону. Несмотря на это, она откровенно призналась, что так и не поняла, почему что-либо российское оказывает стране вред.

Елена Мандзюк взамен попросила прощения у Анны Алхим за грубые слова в ее сторону. И добавила, что хотела бы увидеть от нее действия: признание и осознание, что действия блогера были толерированием российского. По мнению Елены, каким образом бы их конфликт не завершился, никто не останется довольным.

Аня попросит прощения, – это не устроит часть людей. Она не попросит прощения – не устроит остальных. Не можем мы удовлетворить каждого зрителя и человека, который чего-то ждет. Хочу, чтобы люди понимали: это не отбеливание. Это осознание действий, которые были. И возможность сделать лучше, чем было. Если бы мы продолжали слать друг друга, это было бы бесконечно,

– подытожила Елена Мандзюк.

Как отреагировали в сети

Зрители подкаста заметили, что встреча Алхим и Мандзюк – словно встреча двух разных миров. В то же время пользователи в комментариях подчеркивают, что Анна так и не поняла, почему ее критикуют.

"В Алхим ноль понимания... Я была в оккупации и когда мне сегодня попадает что-то русское, я хочу кричать и плакать, потому что я вспоминаю сразу оккупацию. Если бы я там заговорила на украинском, меня бы уже не было в живых";

"Вот пример, насколько разные Украина и Россия. Сидит одна, и у нее душа и ум – украинский. Сидит вторая – а она хоть живет в Украине, но русская: мат, пошлость, тупость, примитивность. Два мира, которые никогда друг друга не поймут, и которым идти надо другими путями";

"Очень больно осознавать насколько же отсутствует у Ани критическое мышление. Большая трагедия русификации, которая глубоко засела в голове".

Многие поддержали позицию Елены Мандзюк и подчеркнули, что Анну Алхим все-таки нужно "отменить" в Украине.

"Я считаю, что нам нужно больше таких, как Елена Мандзюк, инфлюенсеры которые не просто транслируют лакшери-жизнь, а еще поднимают важные для общества и развития страны темы";

" Алхим давно пора закенселить . В Украине не место пророссийским коллаборационистам. Полностью поддерживаю Елену, и действительно больно от того, что в Украине надо бороться за украинское";

. В Украине не место пророссийским коллаборационистам. Полностью поддерживаю Елену, и действительно больно от того, что в Украине надо бороться за украинское"; "Елена, все вы говорите верно. Полностью вас поддерживаю. Молодец, что не молчите и говорите, что не терпите это".

Кому-то же показалось, что этот подкаст стал толерированием позиции Анны Алхим. Эти пользователи раскритиковали Елену:

"Браво, госпожа Елена. Дно пробито. Вся наша борьба против этой шм*ры просто в один миг перечеркнута";

" Зачем ее тянут в инфопространство ? Сколько за это заплатили?";

? Сколько за это заплатили?"; "Вы серьезно? Не забудьте пригласить ее на день рождения к вашим детям. Наф*га? С такими людьми говорить?".

Очевидно, что аудитория Анны Алхим соответственно поддержала ее сторону.

"Яркий пример, когда сама сделала себе проблему, а потом от нее истощилась, еще и подняла снова между украинцами ср*ч за язык и легализовала травлю".

Отметим, что если для Елены Мандзюк скандал завершился, то против Анны Алхим открыто три уголовных производства. Это статьи 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины, вторая из которых касается государственной измены.