Публичный спор между блогером Еленой Мандзюк и народным депутатом Алексеем Гончаренко набирает обороты. Поводом стало уголовное производство, которое открыли против Мандзюк после заявления Гончаренко.

Он обвинил ее в разжигании вражды и якобы призывах к насилию. Сама же блогер утверждает, что ее слова перекрутили, и возмущается, почему украинцев в тылу наказывают за ненависть ко всему русскому. Далее в материале Show 24 мы подробно объясняем, в чем суть конфликта, какие обвинения выдвинули блогеру и как она на них ответила.

С чего начался скандал?

Недавно против Елены Мандзюк открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан. Заявление в полицию подал именно Гончаренко.

Причиной стал комментарий под постом блогера, где она написала, что токсично относится ко всему "московитому" и гордится этим. Дело в том, что под публикацией Елена отметила, что ее дети могут "отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов".



Елена Мандзюк написала комментарий о том, что ее дети могут отп*здить за русский язык / Скриншот из инстаграма

Как Елена Мандзюк отреагировала на открытие уголовного производства?

На открытие уголовного производства Мандзюк эмоционально отреагировала в соцсетях.

Почему в тылу украинцев травят за ненависть ко всему русскому? Почему мы должны страдать не только на войне, но и дома? Почему государство закрывает глаза на пророссийскую нечисть и наказывает тех, кто борется с ней? А главное, почему мы, украинцы, до сих пор вынуждены оправдываться за то, что хотим жить в Украине, говорить на украинском и защищать себя от всего московитого?,

– возмутилась инфлюенсерка.

Как Гончаренко объяснил свое заявление в полицию?

Политик в своем телеграм-канале заявил, что никто не наказывает Мандзюк "за мову", а только за "длинный язык", потому что она якобы призывала бить детей. Также он утверждает, что дело касается и того, что блогер "учит своих детей бить других детей".



Гончаренко высказался о Мандзюк и ее заявлениях / Скриншот из телеграм-канала



В ответ Мандзюк подчеркнула, что не призывала бить детей. По ее словам, она лишь подчеркнула, что ее сын умеет защищать себя.

Мои дети четко знают, что московиты – это террор, убийства, пытки, боль и полное зло. Мои дети будут себя защищать от этого так, как умеют, когда мамы нет рядом, если многих так возмутило то, что мой 6-летний сын может защищать свое пространство от московита, потому что, по его мнению, "как украинец может говорить по-русски и это точно русский" – то это его выводы из того, где мы живем,

– объяснила блогерша в интервью "Общественное Хмельницкий".

Параллельно в сети появились обвинения, что Мандзюк сама раньше общалась на русском и даже вела соцсети на этом языке.

Я выросла в русифицированной семье и избавилась от этого влияния. Это моя личная жизнь, не политическая работа на создание русского мира в Украине. Была русифицированной из-за таких, как Гончаренко, которые тянули русские школы, культуру и защищали это и продвигали,

– ответила инфлюенсерка.

Также блогер сообщила, что рассматривает возможность подать заявление на Гончаренко за клевету и искажение ее слов, что, по ее мнению, вредит ее репутации, безопасности семьи и провоцирует вражду в обществе.