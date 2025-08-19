Публічна суперечка між блогеркою Оленою Мандзюк та народним депутатом Олексієм Гончаренком набирає обертів. Приводом стало кримінальне провадження, яке відкрили проти Мандзюк після заяви Гончаренка.

Він звинуватив її у розпалюванні ворожнечі та нібито закликах до насильства. Сама ж блогерка стверджує, що її слова перекрутили, і обурюється, чому українців у тилу карають за ненависть до всього російського. Далі в матеріалі Show 24 ми детально пояснюємо, у чому суть конфлікту, які звинувачення висунули блогерці та як вона на них відповіла.

З чого почався скандал?

Нещодавно проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян. Заяву до поліції подав саме Гончаренко.

Причиною став коментар під дописом блогерки, де вона написала, що токсично ставиться до всього "московитого" і пишається цим. Річ у тім, що під публікацією Олена зазначила, що її діти можуть "відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів".



Олена Мандзюк написала коментар про те, що її діти можуть відп*здити за російську мову / Скриншот з інстаграму

Як Олена Мандзюк відреагувала на відкриття кримінального провадження?

На відкриття кримінального провадження Мандзюк емоційно відреагувала у соцмережах.

Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? Чому держава закриває очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею? А головне, чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитого?,

– обурилася інфлюенсерка.

Як Гончаренко пояснив свою заяву до поліції?

Політик у своєму телеграм-каналі заявив, що ніхто не карає Мандзюк "за мову", а лише за "довгий язик", бо вона нібито закликала бити дітей. Також він стверджує, що справа стосується й того, що блогерка "вчить своїх дітей бити інших дітей".



Гончаренко висловився про Мандзюк і її заяви / Скриншот з телеграм-каналу



У відповідь Мандзюк наголосила, що не закликала бити дітей. За її словами, вона лише підкреслила, що її син уміє захищати себе.

Мої діти чітко знають, що московити – це терор, вбивства, катування, біль та повне зло. Мої діти будуть себе захищати від цього так, як вміють, коли мами немає поряд, якщо багатьох так обурило те, що мій 6-річний син може захищати свій простір від московита, бо, на його думку, "як українець може говорити російською і це точно росіянин" – то це його висновки з того, де ми живемо,

– пояснила блогерка в інтерв'ю "Суспільне Хмельницький".

Паралельно в мережі з'явилися звинувачення, що Мандзюк сама раніше спілкувалася російською і навіть вела соцмережі цією мовою.

Я виросла у зросійщення сім'ї й позбулася цього впливу. Це моє особисте життя, не політична робота на створення російського світу в Україні. Була зросійщеною через таких, як Гончаренко, які тягнули російські школи, культуру і захищали це та просували,

– відповіла інфлюенсерка.

Також блогерка повідомила, що розглядає можливість подати заяву на Гончаренка за наклеп і перекручення її слів, що, на її думку, шкодить її репутації, безпеці родини та провокує ворожнечу в суспільстві.