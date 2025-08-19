Скандал між Мандзюк і Гончаренком: що сталося і чому відкрили кримінальну справу
- Проти блогерки Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження після заяви депутата Олексія Гончаренка, звинувативши її в розпалюванні ворожнечі.
- Мандзюк заперечує заклики до насильства, стверджуючи, що її слова перекрутили, і розглядає можливість подати заяву на Гончаренка за наклеп.
Публічна суперечка між блогеркою Оленою Мандзюк та народним депутатом Олексієм Гончаренком набирає обертів. Приводом стало кримінальне провадження, яке відкрили проти Мандзюк після заяви Гончаренка.
Він звинуватив її у розпалюванні ворожнечі та нібито закликах до насильства. Сама ж блогерка стверджує, що її слова перекрутили, і обурюється, чому українців у тилу карають за ненависть до всього російського. Далі в матеріалі Show 24 ми детально пояснюємо, у чому суть конфлікту, які звинувачення висунули блогерці та як вона на них відповіла.
З чого почався скандал?
Нещодавно проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян. Заяву до поліції подав саме Гончаренко.
Причиною став коментар під дописом блогерки, де вона написала, що токсично ставиться до всього "московитого" і пишається цим. Річ у тім, що під публікацією Олена зазначила, що її діти можуть "відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів".
Олена Мандзюк написала коментар про те, що її діти можуть відп*здити за російську мову / Скриншот з інстаграму
Як Олена Мандзюк відреагувала на відкриття кримінального провадження?
На відкриття кримінального провадження Мандзюк емоційно відреагувала у соцмережах.
Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? Чому держава закриває очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею? А головне, чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитого?,
– обурилася інфлюенсерка.
Як Гончаренко пояснив свою заяву до поліції?
Політик у своєму телеграм-каналі заявив, що ніхто не карає Мандзюк "за мову", а лише за "довгий язик", бо вона нібито закликала бити дітей. Також він стверджує, що справа стосується й того, що блогерка "вчить своїх дітей бити інших дітей".
У відповідь Мандзюк наголосила, що не закликала бити дітей. За її словами, вона лише підкреслила, що її син уміє захищати себе.
Мої діти чітко знають, що московити – це терор, вбивства, катування, біль та повне зло. Мої діти будуть себе захищати від цього так, як вміють, коли мами немає поряд, якщо багатьох так обурило те, що мій 6-річний син може захищати свій простір від московита, бо, на його думку, "як українець може говорити російською і це точно росіянин" – то це його висновки з того, де ми живемо,
– пояснила блогерка в інтерв'ю "Суспільне Хмельницький".
Паралельно в мережі з'явилися звинувачення, що Мандзюк сама раніше спілкувалася російською і навіть вела соцмережі цією мовою.
Я виросла у зросійщення сім'ї й позбулася цього впливу. Це моє особисте життя, не політична робота на створення російського світу в Україні. Була зросійщеною через таких, як Гончаренко, які тягнули російські школи, культуру і захищали це та просували,
– відповіла інфлюенсерка.
Також блогерка повідомила, що розглядає можливість подати заяву на Гончаренка за наклеп і перекручення її слів, що, на її думку, шкодить її репутації, безпеці родини та провокує ворожнечу в суспільстві.