Они импровизируют, – продюсер Поляковой разнес работу Jerry Heil на фоне скандала с Кажанной

На днях разгорелся скандал между лейблом NOVA MUSIC и их подопечной Кажанной. Артистка сделала заявления о "рабском контракте" и невыплаченных средствах. В ситуацию вмешалась Jerry Heil, которая является соучредителем компании, заявив, что лейбл помогал певице с продвижением, а также всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед, если была такая необходимость.

И вдруг продюсер Поляковой – Михаил Ясинский, решил предположить, почему так произошло, и объяснил в интервью Славе Демину работу Jerry Heil.

Смотрите также Ярко, эффектно, необычно: как будет выглядеть сцена Нацотбора на Евровидение-2026

По его словам, каждый, кто работает в сфере бизнеса должен помнить об одном правиле: заключил соглашение – выполняй. Ясинский не понимает, почему подписала артиста, а потом так быстро "слились". Он считает, что во всем должен быть порядок.

Я бы хотел, чтобы люди были за порядок, за дисциплину, за прозрачность, за конкретику, за договоры, которых надо придерживаться, и за обещания, которые должны быть выполнены. Для чего тогда человека тянули в контракт, чтобы потом расстаться?,

– заметил продюсер.

Напомним, что ранее сам Михаил Ясинский инициировал немедленный пересмотр правил Национального отбора на Евровидение, о чем сообщил в соцсетях. Больше всего речь шла о пересмотре пункта 4.6, который запрещает артистам, выступавших в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в конкурсе. Его подопечная Оля Полякова входит в список тех исполнителей, которые выступали в стране-агрессоре после 2014 года.

Ясинский предполагает, что Кажанна – очень сложная ниша, с которой трудно работать. Более того, во время войны раскрутить такого артиста это задача со звездочкой. Но Михаил считает, что главная проблема может скрываться в самой Jerry Heil. Мужчина предполагает, что когда компанию построили на имени артиста, который быстро растет, то банально не хватит ресурса на кого-то другого.

Jerry Heil и Кажанна / Фото из соцсетей

И продюсер не скрывает своего удивления, что конфликт между лейблом и артистом перерос в публичную плоскость. По его мнению, сейчас происходит импровизация.

На этом этапе это имеет вид недорослых рефлексий разных людей. Это тянется уже несколько дней и я вижу от нее сообщения, то скорее всего кризисной стратегии нет. Они импровизируют,

– подчеркнул Ясинский.

Главное о скандале Кажанны и лейбла NOVA MUSIC