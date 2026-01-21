Они импровизируют, – продюсер Поляковой разнес работу Jerry Heil на фоне скандала с Кажанной
- Скандал между лейблом NOVA MUSIC и певицей Кажанной возник из-за "рабского контракта" и невыплаченных средств, что вызвало публичный конфликт и расторжение сотрудничества.
- Продюсер Поляковой Михаил Ясинский критикует компанию Jerry Heil за несоблюдение контрактных условий и отмечает, что ситуация с Кажанной выглядит как импровизация без четкой стратегии.
На днях разгорелся скандал между лейблом NOVA MUSIC и их подопечной Кажанной. Артистка сделала заявления о "рабском контракте" и невыплаченных средствах. В ситуацию вмешалась Jerry Heil, которая является соучредителем компании, заявив, что лейбл помогал певице с продвижением, а также всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед, если была такая необходимость.
И вдруг продюсер Поляковой – Михаил Ясинский, решил предположить, почему так произошло, и объяснил в интервью Славе Демину работу Jerry Heil.
По его словам, каждый, кто работает в сфере бизнеса должен помнить об одном правиле: заключил соглашение – выполняй. Ясинский не понимает, почему подписала артиста, а потом так быстро "слились". Он считает, что во всем должен быть порядок.
Я бы хотел, чтобы люди были за порядок, за дисциплину, за прозрачность, за конкретику, за договоры, которых надо придерживаться, и за обещания, которые должны быть выполнены. Для чего тогда человека тянули в контракт, чтобы потом расстаться?,
– заметил продюсер.
Напомним, что ранее сам Михаил Ясинский инициировал немедленный пересмотр правил Национального отбора на Евровидение, о чем сообщил в соцсетях. Больше всего речь шла о пересмотре пункта 4.6, который запрещает артистам, выступавших в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в конкурсе. Его подопечная Оля Полякова входит в список тех исполнителей, которые выступали в стране-агрессоре после 2014 года.
Ясинский предполагает, что Кажанна – очень сложная ниша, с которой трудно работать. Более того, во время войны раскрутить такого артиста это задача со звездочкой. Но Михаил считает, что главная проблема может скрываться в самой Jerry Heil. Мужчина предполагает, что когда компанию построили на имени артиста, который быстро растет, то банально не хватит ресурса на кого-то другого.
И продюсер не скрывает своего удивления, что конфликт между лейблом и артистом перерос в публичную плоскость. По его мнению, сейчас происходит импровизация.
На этом этапе это имеет вид недорослых рефлексий разных людей. Это тянется уже несколько дней и я вижу от нее сообщения, то скорее всего кризисной стратегии нет. Они импровизируют,
– подчеркнул Ясинский.
Главное о скандале Кажанны и лейбла NOVA MUSIC
- Кажанна начала публиковать различные сообщения в соцсетях, подогревая слухи, что у нее не все в порядке в отношениях с лейблом. Постепенно артистка начала получать поддержку от публики и заявила, ее цель – выйти из "рабского контракта". Зато девушку якобы шантажировали зарплатой, роялти, предлагали новое соглашение и навешивали "космические долги".
- В результате NOVA MUSIC объявил, что прекращает сотрудничество с Кажанной досрочно. В заявлении лейбла говорится, что проект "Кажанна" должен был начать приносить прибыль с 3 года в сотрудничестве. По состоянию на январь 2026 он так и не вышел в "плюс". При этом у артистки ничего не требовали и не посягали на ее права.
- Лейбл отверг заявления Кажанны о "моральных травмах" и добавил, что артистка сама "переходила границы".
- Было еще много заявлений, однако компания передала Кажанне все: дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, торговую марку, ютуб-канал и видео на нем. Сейчас остались неоплаченные роялти только за 3-й квартал 2025 года.