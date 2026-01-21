Аж раптом продюсер Полякової – Михайло Ясинський, вирішив припустити, чому так сталось, і пояснив в інтерв'ю Славі Дьоміну роботу Jerry Heil.

За його словами, кожен, хто працює у сфері бізнесу має пам'ятати про одне правило: уклав угоду – виконуй. Ясинський не розуміє, чому підписала артиста, а потім так швидко "злились". Він вважає, що в усьому має бути порядок.

Я б хотів, щоб люди були за порядок, за дисципліну, за прозорість, за конкретику, за договори, яких треба дотримуватися, і за обіцянки, які мають бути виконані. Для чого тоді людину тягнули в контракт, щоб потім розлучитися?,

– зауважив продюсер.

Нагадаємо, що раніше сам Михайло Ясинський ініціював негайний перегляд правил Національного відбору на Євробачення, про що повідомив в соцмережах. Найбільше йшлось про перегляд пункту 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі. Його підопічна Оля Полякова входить у список тих виконавців, які виступали в країні-агресорці після 2014 року.

Ясинський припускає, що Кажанна – дуже складна ніша, з якою важко працювати. Ба більше, у час війни розкрутити такого артиста це завдання із зірочкою. Та Михайло вважає, що головна проблема може ховатись у самій Jerry Heil. Чоловік припускає, що коли компанію побудували на імені артиста, який швидко росте, то банально не вистачить ресурсу на когось іншого.

Та продюсер не приховує свого здивування, що конфлікт між лейблом і артистом переріс у публічну площину. На його думку, зараз відбувається імпровізація.

На цьому етапі це має вигляд недорослих рефлексій різних людей. Це тягнеться вже декілька днів і я бачу від неї повідомлення, то скоріш за все кризової стратегії немає. Вони імпровізують,

– підкреслив Ясинський.

Головне про скандал Кажанни та лейблу NOVA MUSIC