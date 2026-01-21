Аж раптом продюсер Полякової – Михайло Ясинський, вирішив припустити, чому так сталось, і пояснив в інтерв'ю Славі Дьоміну роботу Jerry Heil.
Дивіться також Яскраво, ефектно, незвично: як виглядатиме сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
За його словами, кожен, хто працює у сфері бізнесу має пам'ятати про одне правило: уклав угоду – виконуй. Ясинський не розуміє, чому підписала артиста, а потім так швидко "злились". Він вважає, що в усьому має бути порядок.
Я б хотів, щоб люди були за порядок, за дисципліну, за прозорість, за конкретику, за договори, яких треба дотримуватися, і за обіцянки, які мають бути виконані. Для чого тоді людину тягнули в контракт, щоб потім розлучитися?,
– зауважив продюсер.
Нагадаємо, що раніше сам Михайло Ясинський ініціював негайний перегляд правил Національного відбору на Євробачення, про що повідомив в соцмережах. Найбільше йшлось про перегляд пункту 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі. Його підопічна Оля Полякова входить у список тих виконавців, які виступали в країні-агресорці після 2014 року.
Ясинський припускає, що Кажанна – дуже складна ніша, з якою важко працювати. Ба більше, у час війни розкрутити такого артиста це завдання із зірочкою. Та Михайло вважає, що головна проблема може ховатись у самій Jerry Heil. Чоловік припускає, що коли компанію побудували на імені артиста, який швидко росте, то банально не вистачить ресурсу на когось іншого.
Jerry Heil і Кажанна / Фото з соцмереж
Та продюсер не приховує свого здивування, що конфлікт між лейблом і артистом переріс у публічну площину. На його думку, зараз відбувається імпровізація.
На цьому етапі це має вигляд недорослих рефлексій різних людей. Це тягнеться вже декілька днів і я бачу від неї повідомлення, то скоріш за все кризової стратегії немає. Вони імпровізують,
– підкреслив Ясинський.
Головне про скандал Кажанни та лейблу NOVA MUSIC
- Кажанна почала публікувати різні дописи у соцмережах, підігріваючи чутки, що у неї не все гаразд у стосунках із лейблом. Поступово артистка почала отримувати підтримку від публіки й заявила, її мета – вийти з "рабського контракту". Натомість дівчину начебто шантажували зарплатою, роялті, пропонували нову угоду і навішували "космічні борги".
- У результаті NOVA MUSIC оголосив, що припиняє співпрацю з Кажанною достроково. У заяві лейблу йдеться, що проєкт "Кажанна" мав почати приносити прибуток з 3 року у співпраці. Станом на січень 2026 він так і не вийшов у "плюс". При цьому в артистки нічого не вимагали й не посягали на її права.
- Лейбл відкинув заяви Кажанни про "моральні травми" і додав, що артистка сама "переходила кордони".
- Було ще багато заяв, однак компанія передала Кажанні усе: дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, торгову марку, ютуб-канал та відео на ньому. Наразі залишилися неоплачені роялті лише за 3-й квартал 2025 року.