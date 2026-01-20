Кадры появились на инстаграм-странице Евровидения.Украина. Накануне команда Нацотбора заявляли, что они хотят создать уникальное сценическое пространство с новым форматом и нестандартной структурой шоу.
Поэтому в этом году судей разместят сбоку сцены, отказавшись от привычного большого стола. Финалисты будут сидеть на специальном балконе. Кроме того, сцена будет ярко освещена световыми эффектами, а в центре расположат большой мультимедийный экран.
Кстати, из телеграм-канала Евровидение.Украина известно, что продюсером, отвечающим за креативное и визуальное наполнение шоу, стал Герман Ненов. Он второй раз занимает эту должность.
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
- В финале песенного конкурса будут соревноваться 10 участников. Открывать шоу будет певица Valeriya Force, а завершать его группа "ЩукаРыба".
- Победитель конкурса представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.
- Кстати, наша редакция писала подробный материал о всех песнях финалистов Нацотбора-2026.
- Музыкальным продюсером конкурса стала Джамала.
- Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура.
- Лозунг Национального отбора на Евровидение-2026 – "Будь уникальным".
- В рамках шоу Общественное Вещание вместе с Superhumans Center организует сбор средств для протезирования ветеранов.