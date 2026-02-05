Не хотелось "бизнес муток", – Jerry Heil прокомментировала скандал между Кажанной и ее лейблом

В конце января в сети разгорелся скандал между артисткой Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. На фоне этого они досрочно разорвали контракт.

Теперь Jerry Hei откровенно прокомментировала кейс с Кажанной. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.

Не пропустите В сети обсуждают предстоящую свадьбу Леси Никитюк: действительно ли ведущая готовится к празднику

Jerry Heil считает, что они с NOVA MUSIC построили классный фундамент для артистки. Их контракт был заключен на три года, однако фактически сотрудничество длилось два. Команда хотела поддержать творчество Анны Макиенко и считает, что им это удалось. Так, за время сотрудничества Кажанна выступала с сольными концертами и работала с крупными брендами, в частности Adidas. Сотрудничество стороны завершили корректно, передав Ане все наработанное – торговую марку и все ее песни с бэк-каталогом.

Не хотелось "бизнес муток"... Не хотелось за собой оставлять какие-то хвосты. Если Аня хочет уходить и она так точно решила – окей,

– сказала Jerry Heil.

Также на фоне скандала в сети появились предположения, что Jerry Heil специально берет в свой лейбл перспективных певиц, чтобы убрать их как конкуренток.

Это ужасно. Я считаю, что люди, которые мыслят таким образом, допускают, что могли бы так поступить. Тот, кто это распространяет, имеет намерения почему-то так написать. Я бы никогда так не поступила. Люди, которые знают мою историю, начиная с 2017 и ранее, видели мой путь и особенно кто знает меня, как человека, понимает, что я на такое даже не способна. Даже на такое мнение,

– подчеркнула исполнительница.

Интервью с Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Что Кажанна говорила о сотрудничестве с NOVA MUSIC?