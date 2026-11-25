Дочь 47-летней участницы шоу "Голос страны-14" Оксаны Петровой публично встала на защиту матери после скандала, разразившегося вокруг исполнения песни, созданной искусственным интеллектом.

Девушка заявила в соцсетях, что композицию для слепых прослушиваний выбирали продюсеры шоу, а сама певица не заслуживает волны критики в сети, сообщает 24 Канал.

Елизавета возмутилась реакцией зрителей и призвала аудиторию более критично относиться к телевизионным шоу. По ее словам, выйти на большую сцену и выдержать последующие обсуждения – это уже немалое достижение.

Люди, вы действительно до сих пор верите и доверяете телевидению? Моя мама не заслуживает всего этого хейта, и я действительно горжусь ею,

– написала дочь конкурсантки в Threads.

В комментариях один из пользователей отметил, что критика касается не самой вокалистки, а популяризации искусственного интеллекта в современной музыкальной индустрии. На это девушка ответила, что зрители не фильтруют свои эмоции и обвиняют в выборе трека именно ее мать, даже называя женщину плохим преподавателем.

Дочь участницы "Голоса страны" раскрыла правду о скандале с ИИ-песней / Скриншоты из инстаграма и Threads

Напомним, что выступление конкурсантки вызвало оживленную дискуссию среди звездных наставников шоу. Артем Пивоваров высказал негативную позицию по поводу использования нейросетей в творчестве, подчеркнув, что не собирается терпеть ИИ-музыку. Его позицию поддержала Тина Кароль. В то же время Наталья Могилевская отметила, что технологии развиваются и это новая реальность, хотя ни один из наставников так и не повернул кресло в сторону певицы.

Оксана Петрова выступила на "Голосе страны-14" с песней "Червоний мак": смотрите видео онлайн

К слову, в этом сезоне свои силы на слепых прослушиваниях также попробовала 19-летняя Мария Данилова, которая является внучкой бывшего секретаря СНБО.