Скандал на Нацотборе: победу LELÉKA могут аннулировать из-за Русланы

Национальный отбор на Евровидение-2026 подошел к концу, но в сети его все еще активно обсуждают. Зрители обратили внимание на то, что член жюри Руслана публично поддержала одну из конкурсанток – певицу LELÉKA.

Которая в итоге и победила в финале Нацотбора-2026. Это вызвало дискуссии о том, уместно ли членам жюри открыто поддерживать участников. Подробнее об инциденте – далее в материале 24 Канала.

В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие: нам нужно попасть в человеческие сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, у нас есть стиль и потенциальная будущая артпоп-хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. Я могу сказать: они (козыри, – 24 Канал). Вот они, для меня это музыкальное явление, и я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену Leleka,

– сказала Русална в прямом эфире.

После того, как LELÉKA действительнопобедила в конкурсе, получив 20 баллов от зрителей и жюри, другие участники Нацотбора-2026 могут обвинить Руслану в заангажированности.

В частности, известный украинский юрист Евгений Пронин в своем Threads предположил, что открытое агитирование Русланы за LELÉKA может быть нарушение правил Национального отбора.

Евгений Пронин высказался о Руслане, которая агитировала голосовать за LELÉKA в Нацотборе-2026 / Скриншот из инстаграм-сторис

Его поддержали и другие пользователи. В частности, певица alyona alyona: "Вроде писали они, что это не нарушает правила, в своем же посте. Но выглядит максимально не профессионально со стороны жюри говорить не "мне понравился номер такого то участника", а "голосуй за лупана"".

Почему люди считают, что слова Русланы в Нацотборе-2026 – нарушение правил?