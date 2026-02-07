Скандал на Нацвідборі: перемогу LELÉKA можуть анулювати через Руслану
- Перемогу LELÉKA на Нацвідборі-2026 можуть анулювати через публічну підтримку Руслани, яка була членкинею журі.
- Це викликало дискусії про можливе порушення правил, оскільки інші учасники і деякі артисти вважають таку підтримку неетичною і заангажованою.
Національний відбір на Євробачення-2026 добіг кінця, але в мережі його все ще активно обговорюють. Глядачі звернули увагу на те, що членкиня журі Руслана публічно підтримала одну з конкурсанток – співачку LELÉKA.
Яка зрештою і перемогла у фіналі Нацвідбору-2026. Це викликало дискусії про те, чи доречно членам журі відкрито підтримувати учасників. Детальніше про інцидент – далі в матеріалі 24 Каналу.
В умовах війни нам потрібно те, що може зробити більше, ніж зброя: нам потрібно потрапити у людські серця. В нас є ідея, в нас є нота, в нас є стиль і потенційна майбутня артпоп-хітовість. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. Я можу сказати: вони (козирі, – 24 Канал). Ось вони, для мене це музичне явище, і я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у Відень Leleka,
– сказала Русална в прямому етері.
Після того, як LELÉKA справді перемогла в конкурсі, інші учасники Нацвідбор-2026 можуть звинуватити Руслану в заангажованості.
Зокрема, відомий український юрист Євген Пронін у своєму Threads припустив, що відкрите агітування Руслани за LELÉKA може бути порушення правил Національного відбору.
Його підтримали й інші користувачі. Зокрема, співачка alyona alyona: "Наче писали вони, що це не порушує правила, в своєму ж дописі. Але виглядає максимально не професійно зі сторони жюрі казати не "мені сподобався номер такого то учасника", а "голосуй за лупана"".
Чому люди вважають, що слова Руслани в Нацвідборі-2026 – порушення правил?
- Напередодні Катерина Павленко мала оцінювати конкурсантів Євробачення-2025 у складі національного журі від України, але її замінили перед шоу. Причина була в тому, що співачка порушила правила конкурсу, встановлені Європейською мовною спілкою. Вона поділилася у сторіс статтею, де литовський гурт написав, що їм подобається пісня українського виконавця. Це сприйняли як відкриту підтримку учасника, через що її попросили залишити склад журі.
- Водночас, коли Руслана була членкинею журі Нацвідбору-2016 і публічно закликала голосувати за Джамалу, це не вважалося порушенням правил. Джамала поїхала представляти Україну на Євробаченні і здобула перемогу.
- Водночас організатори Національного відбору на Євробачення-2026 наразі інцидент ніяк не коментували.