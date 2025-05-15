"Квартал 95" без разрешения использовал музыку группы Zwyntar: получили ли музыканты извинения

На днях студия "Квартал 96" попала в очередной скандал. Во время своего концерта они без разрешения использовали музыку из песни "Мексиканец" украинской дарк-кантри группы Zwyntar. Музыканты пригрозили коллективу судебным иском.

У фейсбуке группа Zwyntar поделилась, что пока не получила объяснений и извинений от "Квартала 95", информирует Show 24. Однако студия удалила музыку из своего видео на ютубе.

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Группа Zwyntar поблагодарила за поддержку и за неравнодушие тех, кто предложил юридическую помощь.

Тем же, кто пишет, что наша группа "пиарится на хайпе" вокруг "Квартала" – уверяем вас, что последнее, чего бы нам хотелось – это получить себе аудиторию, которая смотрит подобные юмористические шоу. К счастью, у нас есть свои замечательные слушатели, которых мы любим и которым очень благодарны,

– говорится в заметке группы.

Группа добавила, что "не все в мире измеряется деньгами и дешевым хайпом". Музыканты отметили, что их интересует собственное достоинство и право не слышать свою музыку в проектах, которые им не близки.

"Квартал 95" не попросил прощения у группы Zwyntar / Скриншот с фейсбука

Кстати! Ранее стендап-комик Василий Байдак высказался о юморе "Квартала".

Скандал со студией "Квартал 95"

Ранее группа Zwyntar рассказала, что "Квартал 95" ссылался на право создания пародий. Однако коллектив не согласен с такой трактовкой и отметил, что студия просто наложила собственный текст на их музыку.

"Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера относительно событий в созданной нами песни "Мексиканец", – отметили музыканты.