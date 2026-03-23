Маша Ефросинина публично обратилась к любимому-военному после громких заявлений мужа Поляковой

Маша Ефросинина впервые нарушила молчание после резких высказываний мужа Оли Поляковой в сторону ее семьи. Ведущая публично поздравила мужа Тимура Хромаева с днем рождения.

Маша Ефросинина посвятила мужу сообщение на своей странице в инстаграме. Она опубликовала серию архивных совместных фото и публично адресовала ему поздравления.

Ведущая поздравила Тимура с днем рождения и рассказала, что знает его как человека, чьи ценности и поступки важнее любых слов.

Маша Ефросинина добавила, что гордится мужем и его работой. По ее словам, сейчас Хромаев работает и применяет свои знания и опыт в оборонных технологиях и на фронте.

А еще я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном – том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, который не имеет никакого отношения к нашей реальности,

– написала ведущая.

Ефросинина добавила, что жалеет о том, что не может обнять мужа прямо сейчас. Но она любит его и ждет дома.

Что произошло накануне?

Вадим Буряковский дал интервью Дмитрию Гордону, где рассказал об отношениях с женой, общение с российскими звездами и развитие своего бизнеса. В разговоре муж Оли Поляковой назвал Тимура Хромаева "мажором", который "палец о палец не ударил, чтобы всего достичь".

После выхода интервью Оля Полякова публично обратилась к Маше Ефросининой и ее семье и попросила прощения. Артистка написала, что ей было неприятно услышать подобные высказывания от своего мужа. По ее мнению, эти слова могли сделать больно важным для нее людям.

В ответ певица получила немало разных мнений от пользователей в комментариях: от поддержки до критики. По мнению некоторых комментаторов, Оле не нужно было извиняться за слова мужа. Поэтому певица снова высказалась в своем тредсе.

"Интересно, а в какой момент давать публичные оценки происхождению друзей своих близких, обсуждать их материальное состояние, состояние жилья куда тебя пригласили, обесценивать их работу стало норм, а извиниться за это – не норм?" – отметила Полякова.