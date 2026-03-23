Маша Єфросиніна присвятила чоловікові допис на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала серію архівних спільних фото та публічно адресувала йому привітання.

Ведуча привітала Тимура з днем народження й розповіла, що знає його як людину, чиї цінності та вчинки важливіші за будь-які слова.

Маша Єфросиніна додала, що пишається чоловіком та його роботою. За її словами, зараз Хромаєв працює та застосовує свої знання й досвід в оборонних технологіях і на фронті.

А ще я вдячна тобі за те, що всі ці роки вчиш мене тримати фокус на головному – тому, що ми робимо в цьому житті. Та не звертати уваги на шум, який не має жодного відношення до нашої реальності,

– написала ведуча.

Єфросиніна додала, що шкодує про те, що не може обійняти чоловіка просто зараз. Але вона любить його та чекає вдома.

Що сталось напередодні?

Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де розповів про стосунки з дружиною, спілкування з російськими зірками й розвиток свого бізнесу. У розмові чоловік Олі Полякової назвав Тимура Хромаєва "мажором", який "палець об палець не вдарив, щоб всього досягти".

Після виходу інтерв'ю Оля Полякова публічно звернулась до Маші Єфросиніної та її родини й попросила вибачення. Артистка написала, що їй було неприємно почути подібні висловлювання від свого чоловіка. На її думку, ці слова могли зробити боляче важливим для неї людям.

У відповідь співачка отримала чимало різних думок від користувачів у коментарях: від підтримки до критики. На думку деяких коментаторів, Олі не потрібно було перепрошувати за слова чоловіка. Тож співачка знову висловилась у своєму тредсі.

"Цікаво, а в який момент давати публічні оцінки походженню друзів своїх близьких, обговорювати їхній матеріальний стан, стан житла куди тебе запросили, знецінювати їхню роботу стало норм, а вибачитися за це – не норм?" – зазначила Полякова.