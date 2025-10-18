Брат короля Британии сделал неожиданное заявление – отрекся от титула из-за скандала
- Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского и королевских наград из-за обвинений в связях с Джеффри Эпштейном.
- Несмотря на отказ от титулов, принц отрицает обвинения, а титулы его дочерей остаются неизменными.
Принц Эндрю, который является родным братом Чарльза III, сообщил, что официально отказывается от титула герцога Йоркского и королевских отличий. Причиной такого решения он называет постоянные обвинения в связях со "знаменитым" финансистом Джеффри Эпштейном.
По словам принца, эту тему он обсудил с королем и другими членами семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Интересно В изысканном костюме: Кейт Миддлтон встретилась с королевской четой Иордании
Еще пять лет назад принц Эндрю сделал шаг к "отстранению от жизни королевской семьи". И теперь он решился на еще один, отказавшись от титулов и наград.
В заявлении брат короля утверждает, что постоянные обвинения имеют негативное влияние на работу Его Величества.
Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды,
– подытожил принц Эндрю.
Но несмотря на принятие такого решения, принц отрицает все обвинения. Что касается его дочерей – принцесс Беатрис и Евгении, то от них не будут забирать титулы.
Ранее британские СМИ писали, что Чарльз III думал над тем, чтобы лишить брата титулов, ведь скандал негативно влияет на репутацию британской монархии.
Как писало издание The Guardian в апреле этого года, Вирджиния Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, покончила жизнь самоубийством.
Что известно о деле Эпштейна?
- Вирджиния Джуффре утверждала, что Джеффри Эпштейн и его бывшая девушка Гислейн Максвелл продали ее герцогу Йоркскому, когда ей было 17 лет.
- Американского финансиста арестовали в 2019 году. Известно, что Джеффри был организатором публичного дома, который получил название "остров Эпштейна". В этом деле несколько раз появлялось имя принца Эндрю, а также фигурировали данные Дональда Трампа, который был гостем светских мероприятий, что устраивал финансист.
- После доклада на суде Вирджинии Джуффре, миллиардер повесился в камере тюрьмы.