Принц Эндрю, который является родным братом Чарльза III, сообщил, что официально отказывается от титула герцога Йоркского и королевских отличий. Причиной такого решения он называет постоянные обвинения в связях со "знаменитым" финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам принца, эту тему он обсудил с королем и другими членами семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Еще пять лет назад принц Эндрю сделал шаг к "отстранению от жизни королевской семьи". И теперь он решился на еще один, отказавшись от титулов и наград.

В заявлении брат короля утверждает, что постоянные обвинения имеют негативное влияние на работу Его Величества.

Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды,

– подытожил принц Эндрю.

Принц Эндрю и король Чарльз III / Фото Getty images

Но несмотря на принятие такого решения, принц отрицает все обвинения. Что касается его дочерей – принцесс Беатрис и Евгении, то от них не будут забирать титулы.

Ранее британские СМИ писали, что Чарльз III думал над тем, чтобы лишить брата титулов, ведь скандал негативно влияет на репутацию британской монархии.

Как писало издание The Guardian в апреле этого года, Вирджиния Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, покончила жизнь самоубийством.

Что известно о деле Эпштейна?