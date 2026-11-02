Не зря она прятала от него детей: что нашли в тайном хранилище отца Меган Маркл

Журналисты Daily Mail сообщили ФБР о находке в мексиканском городе Росарито. В хранилище недалеко от бывшего дома Томаса Маркла они обнаружили около 20 коробок. Среди семейных фотографий и писем лежали журналы с изображениями насилия над детьми, фотонегативы и десятки видеокассет. По данным издания, хранилище арендовал отец Меган Маркл. Сам он это отрицает.

Репортеры Daily Mail отправились в Росарито, где Томас Маркл жил после переезда из США. По их словам, они видели квитанции, свидетельствующие о том, что в 2017 году он арендовал помещение примерно в пяти километрах от своего тогдашнего дома. Источник издания утверждает, что сначала Маркл наведывался туда несколько раз в месяц: привозил одни вещи и забирал другие. В последний раз его якобы видели там в марте 2024 года, когда он продлил аренду еще на три месяца.

Когда репортер получил доступ к хранилищу, его внимание привлекла подборка из 31 черно-белой фотографии. Почти на половине снимков, по мнению журналистов, запечатлена та самая девушка. На одном недатированном фото Томас Маркл сидит рядом с ней на кровати в гостиничном номере. Оба одеты. По описанию издания, на других снимках из того же номера девушка запечатлена обнаженной. Ее возраст журналисты не установили.

Вещи Томаса Маркла / скриншот dailymail

Кроме того, репортеры нашли 35-миллиметровые негативы со снимками детей на пляже. Кто держал камеру, в материале не уточняется.

Среди книг в хранилище журналисты назвали "Викторианские дети", "Юные Афродиты", "Голливудские лолиты" и "Невидимые дети". По описанию Daily Mail, в первой из них были фотографии обнаженных девушек викторианской эпохи. В издании Le Fairy репортеры также увидели снимки обнаженных девушек, которые на вид были несовершеннолетними. Помимо книг, там лежали издаваемые в Азии журналы, в которых, по словам журналистов, были изображения насилия над детьми.

Вещи Томаса Маркла / скриншот dailymail

В помещении также было более 50 видеокассет. На одной из них стояла надпись "Manila Nites", а среди других обозначений репортеры приводят "Boys – Brother and Sister – Russian XX". Что именно записано на этих кассетах, неизвестно.

Журналисты описали и технику: семь жестких дисков, извлеченных из компьютеров, четыре флешки, две цифровые камеры начала 2000-х и старый компьютер Apple. На системном блоке лежала записка "Overheated… Virus!" и инструкция к программе WinCleaner для очистки дисков. Рядом лежала бумажная тарелка, на которой красными чернилами было написано "DARK WEB" и несколько веб-адресов. Пользовался ли кто-то программой и что осталось на носителях, издание не установило.

Вещи Томаса Маркла / скриншот dailymail

После публикации 82-летний Томас Маркл прямо ответил журналистам на сообщение об аренде:

У меня не было никаких хранилищ в Росарито!

– заявил он Daily Mail.

Редакция сообщила о находке в ФБР. Начало ли бюро отдельное расследование в отношении материалов из мексиканского хранилища, из репортажа неизвестно.

Ранее о другой находке, уже на Филиппинах, заявил сын Томаса Маркла. По словам Томаса-младшего, среди вещей отца в доме на острове Себу он обнаружил четыре коробки с материалами, которые могли содержать изображения насилия над детьми. Он обратился в филиппинскую полицию и ФБР. Впоследствии Томас-младший публично извинился перед Меган за то, что годами защищал отца в их семейном конфликте.

Маркл-старший отверг обвинения сына. В частности, он отрицал, что загружал изображения детей на компьютеры и телефоны, которые были переданы правоохранительным органам.