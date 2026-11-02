Не дарма ховала від нього дітей: що знайшли в таємному сховищі батька Меган Маркл

Репортери Daily Mail вирушили до Росаріто, де Томас Маркл жив після переїзду зі США. За їхніми словами, вони бачили квитанції, які свідчать, що у 2017 році він орендував приміщення приблизно за п’ять кілометрів від свого тодішнього будинку. Джерело видання стверджує, що спочатку Маркл навідувався туди кілька разів на місяць: привозив одні речі й забирав інші. Востаннє його нібито бачили там у березні 2024 року, коли він продовжив оренду ще на три місяці.

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Коли репортер отримав доступ до сховища, його увагу привернула добірка з 31 чорно-білої фотографії. Майже на половині знімків, на думку журналістів, зображена та сама дівчина. На одному недатованому фото Томас Маркл сидить поруч із нею на ліжку в готельному номері. Обоє одягнені. За описом видання, на інших світлинах із того самого номера дівчина знята оголеною. Її віку журналісти не встановили.

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Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

Окремо репортери знайшли 35-міліметрові негативи зі знімками дітей на пляжі. Хто тримав камеру, у матеріалі не уточнюють.

Серед книжок у сховищі журналісти назвали "Вікторіанські діти", "Юні Афродіти", "Голлівудські лоліти" та "Невидимі діти". За описом Daily Mail, у першій із них були фотографії оголених дівчат вікторіанської доби. У виданні Le Fairy репортери також побачили знімки оголених дівчат, які на вигляд були неповнолітніми. Окрім книжок, там лежали видані в Азії журнали, у яких, за словами журналістів, були зображення насильства над дітьми.

Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

У приміщенні також було понад 50 відеокасет. На одній із них стояв напис "Manila Nites", а серед інших позначок репортери наводять "Boys – Brother and Sister – Russian XX". Що саме записано на цих касетах, невідомо.

Журналісти описали й техніку: сім жорстких дисків, вийнятих із комп’ютерів, чотири флешки, дві цифрові камери початку 2000-х і старий комп’ютер Apple. На системному блоці була записка "Overheated… Virus!" та інструкція до програми WinCleaner для очищення дисків. Поруч лежала паперова тарілка, на якій червоним чорнилом написали "DARK WEB" і кілька вебадрес. Чи користувався хтось програмою і що залишилося на носіях, видання не встановило.

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Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

Після публікації 82-річний Томас Маркл прямо відповів журналістам на повідомлення про оренду:

У мене не було жодних сховищ у Росаріто!– заявив він Daily Mail.

Редакція повідомила про знахідку ФБР. Чи розпочало бюро окреме розслідування щодо матеріалів із мексиканського сховища, з репортажу невідомо.

Раніше про іншу знахідку, вже на Філіппінах, заявив син Томаса Маркла. За словами Томаса-молодшого, серед батькових речей у будинку на острові Себу він виявив чотири коробки з матеріалами, які могли містити зображення насильства над дітьми. Він звернувся до філіппінської поліції та ФБР. Згодом Томас-молодший публічно перепросив Меган за те, що роками захищав батька в їхньому сімейному конфлікті.

Маркл-старший відкинув звинувачення сина. Зокрема, він заперечив, що завантажував зображення дітей на комп’ютери й телефони, які передали правоохоронцям.