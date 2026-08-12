Жена ведущего Вячеслава Гармаша заявила о побоях: фото синяков и подробности развода

Режиссер Яся Гармаш шокировала признанием о физическом насилии со стороны своего мужа. Женщина рассказала о том, что ей пришлось пережить в браке с бывшим ведущим популярной программы "В поисках истины" Вячеславом Гармашем, и показала последствия его агрессии.

Долгое время Яся скрывала правду о своих отношениях. Однако сейчас она решилась публично рассказать о насилии. Женщина опубликовала пугающие фотографии в тредсе. На снимках отчетливо видны многочисленные синяки и гематомы на ее теле. Режиссер подтвердила, что готовится к судебному процессу и официальному разводу.

Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии – не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой я молчала. И женщина, которой я постепенно перестала себя узнавать,

– поделилась Яся.

Яся Гармаш показала следы побоев / Скриншот из тредса

По словам жены ведущего, ситуация со временем только ухудшалась. Вячеслав полностью потерял контроль над собственным поведением. Впоследствии он просто оставил Ясю вместе с детьми в Нидерландах. После разрыва женщина также узнала о его супружеских изменах и позорном поведении при общении с коллегами.

История получила продолжение в комментариях под ее постом. Девушка по имени Дарья представилась бывшей возлюбленной Гармаша. Она поддержала Ясю и отметила, что шоумен всегда проявлял себя как коварный и корыстный человек.

Бывшая девушка Гармаша / Скриншот из тредса

Сам Вячеслав Гармаш пока не прокомментировал публичные обвинения. Известно, что во время полномасштабного вторжения он уехал с семьей за границу. По неофициальной информации, сейчас шоумен проживает в США и продолжает работать в медийной сфере.

Вячеслав Гармаш / Фото из инстаграма

Известная режиссер Фалилеева также призналась в насилии со стороны своего бывшего, к тому же известного оператора Сергея Киреева.