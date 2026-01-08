На фоне скандала с русскоязычным детским контентом: Евгений Пронин созвонился со Стасей Макеевой
- Евгений Пронин обсудил с блогером Стасей Макеевой вопрос русскоязычного детского контента.
- Семья Макеевых работает над созданием украиноязычного контента, их поддержали другие блогеры, которые призвали не травить ребенка.
На днях в сети возмутились из-за русскоязычного детского ютуб-канала, который запустили блогер Стася Макеева и ее муж Александр. В видео снимается их четырехлетняя дочь Мишель. Внимание на ситуацию обратил известный юрист Евгений Пронин.
Сегодня ночью Пронин сообщил, что поговорил по телефону с Макеевой. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Threads.
Евгений Пронин рассказал, что услышал опасения Стаси Макеевой относительно дочери, а блогер выслушала его позицию относительно детского русскоязычного контента в Украине.
Я знаю, что моя сознательная аудитория не занимается буллингом детей, но внутри любого общества, особенно в интернете, есть глупые, которые могут угрожать или писать гадкие вещи о детях. Мы такое осуждаем и считаем дичью. Призываю не трогать ребенка и все претензии адресовать взрослым,
– подчеркнул юрист.
Евгений отметил, что они со Стасей понимают, что украиноязычный контент важен. По словам юриста, семья Макеевых уже сняла несколько видео на ютуб, однако вместе с командой работает над тем, чтобы в дальнейшем создавать контент на украинском языке.
Заметим, что семью Макеевых поддержали блогеры Ольга Филева, Симбочка, Юля Верба. Сама же Стася подчеркнула Threads, что ни одной маме не пожелает, чтобы травили ее ребенка.
Я считаю, что публично выставлять имя ребенка, его фото и видео и называть это кринжем – недопустимо. Это та грань, которую нельзя переходить ни при каких обстоятельствах. Если у вас есть вопросы или негатив к взрослым, вы могли написать о нас, использовать наши фотографии и адресовать все претензии нам,
– написала блогер.
По словам Макеевой, когда взрослые публично проявляют нагатив в сторону ребенка, они показывают пример другим детям. "Если взрослым можно, то и детям можно!", – объяснила блогер.
А дальше это уже не Интернет, а школа, кружки, дворы, где ребенок должен чувствовать себя в безопасности. Речь идет именно о безопасности ребенка, о его праве на спокойное детство без страха и давления,
– добавила она.
Стася поделилась, что Мишель учит украинский с преподавателем. Блогер подчеркнула, что каждому ребенку нужно разное время, чтобы освоить язык: кому-то месяц, а кому-то год.
Это нормально и это точно не повод унижать ребенка,
– подытожила Макеева.
Что этому предшествовало?
6 января Макеевы выпустили первое видео на ютуб-канал дочери, которое называется "Знакомство со сказочным миром Мишель". Девочка показала свою комнату и любимые игрушки.
В видео Мишель и ее родители общаются на русском, из-за чего нарвались на критику. Евгений Пронин отметил, что аудитория этого ютуб-канала – дети, которым снова нормализуют язык врага.
Также юрист напомнил, что в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому публичный контент должен быть украиноязычным.