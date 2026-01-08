На фоне скандала с русскоязычным детским контентом: Евгений Пронин созвонился со Стасей Макеевой

На днях в сети возмутились из-за русскоязычного детского ютуб-канала, который запустили блогер Стася Макеева и ее муж Александр. В видео снимается их четырехлетняя дочь Мишель. Внимание на ситуацию обратил известный юрист Евгений Пронин.

Сегодня ночью Пронин сообщил, что поговорил по телефону с Макеевой. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Threads.

Евгений Пронин рассказал, что услышал опасения Стаси Макеевой относительно дочери, а блогер выслушала его позицию относительно детского русскоязычного контента в Украине.

Я знаю, что моя сознательная аудитория не занимается буллингом детей, но внутри любого общества, особенно в интернете, есть глупые, которые могут угрожать или писать гадкие вещи о детях. Мы такое осуждаем и считаем дичью. Призываю не трогать ребенка и все претензии адресовать взрослым,

– подчеркнул юрист.

Евгений отметил, что они со Стасей понимают, что украиноязычный контент важен. По словам юриста, семья Макеевых уже сняла несколько видео на ютуб, однако вместе с командой работает над тем, чтобы в дальнейшем создавать контент на украинском языке.

Евгений Пронин о ситуации с Макеевыми / Скриншот с Threads

Заметим, что семью Макеевых поддержали блогеры Ольга Филева, Симбочка, Юля Верба. Сама же Стася подчеркнула Threads, что ни одной маме не пожелает, чтобы травили ее ребенка.

Я считаю, что публично выставлять имя ребенка, его фото и видео и называть это кринжем – недопустимо. Это та грань, которую нельзя переходить ни при каких обстоятельствах. Если у вас есть вопросы или негатив к взрослым, вы могли написать о нас, использовать наши фотографии и адресовать все претензии нам,

– написала блогер.

По словам Макеевой, когда взрослые публично проявляют нагатив в сторону ребенка, они показывают пример другим детям. "Если взрослым можно, то и детям можно!", – объяснила блогер.

А дальше это уже не Интернет, а школа, кружки, дворы, где ребенок должен чувствовать себя в безопасности. Речь идет именно о безопасности ребенка, о его праве на спокойное детство без страха и давления,

– добавила она.

Стася поделилась, что Мишель учит украинский с преподавателем. Блогер подчеркнула, что каждому ребенку нужно разное время, чтобы освоить язык: кому-то месяц, а кому-то год.

Это нормально и это точно не повод унижать ребенка,

– подытожила Макеева.

Стася Макеева высказалась по поводу скандала / Скриншот с Threads

Что этому предшествовало?