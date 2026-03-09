Скандал вокруг дома Остапчука: Кристина Горняк раскрыла детали раздела имущества после развода

В браке нотариуса Кристины Горняк и шоумена Владимира Остапчука единственным совместно нажитым имуществом стал дом в пригороде Киева. Именно вокруг этого жилья и после развода не раз возникали публичные споры – в частности между бывшей и нынешней женой телеведущего.

Кристина Горняк подробно рассказала историю приобретения и разделения этого дома после развода. Об этом она вспомнила в интервью для ютуб-канала Алины Доротюк.

Так, по словам Горняк, во время отношений с Остапчуком пара некоторое время жила на съемных квартирах, поэтому впоследствии решила приобрести собственное жилье. После поисков и просмотра различных участков они остановились на двухэтажном доме в элитном коттеджном городке "Золоче Прованс" в поселке Вишенки под Киевом. Дом решили строить, однако полной суммы на тот момент у пары не было, поэтому они внесли первый платеж и оформили рассрочку. Земельный участок формально записали на Владимира Остапчука, однако, как объяснила Кристина, она официально предоставила согласие, где отмечалось, что средства на приобретение являются общими.

Мы оформляли его титульно на Владимира. Он был в договоре купли-продажи земельного участка как сторона, но я давала согласие, где написано, что стоимость, которая тратится на приобретение этого имущества, являются общими средствами супругов. И он это видел. И если бы это было не так, он бы оформил этот дом на своих родителей,

– рассказала Горняк.

Первый взнос за жилье составлял 50 тысяч долларов. По словам нотариуса, часть средств она внесла из своих сбережений.

У нас было 50 тысяч на первый взнос – это мои деньги и Владимира деньги. Мои – 20 тысяч. Я продавала свою первую машину, где-то заработала, где-то откладывала, у меня есть родители. Никто мне не занимал тогда,

– добавила женщина.

Также Горняк отметила, что во время отношений закрывала значительную часть бытовых расходов – оплачивала продукты, паркинг и коммунальные услуги. По ее словам, дом они строили вместе и выплачивали его в рассрочку. В октябре 2022 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально развелись. После разрыва отношений они долгое время не могли прийти к согласию относительно раздела недвижимости. В конце концов, в марте 2025 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк смогли урегулировать имущественный вопрос. Стороны достигли компромисса и заключили договор о разделе общего имущества.

Я наняла адвоката, он нанял адвоката. Они договорились и в соответствии с законом и совестью поделили этот дом,

– объяснила Горняк.

Учитывая это, после продажи жилья полученные средства должны быть распределены пополам. Дом оценили в 190 тысяч долларов. Горняк объяснила, что не соглашается продавать его дешевле, поскольку после уплаты налогов и других расходов ее доля существенно уменьшится.

Я сказала, что это моя крайняя цена. Я имею еще налоги, поскольку сейчас только выделена моя доля на бумаге. Три года я еще буду иметь налоги, плюс риелторские 5%, плюс 10 тысяч долларов на Вооруженные силы Украины (ранее Кристина Горняк поставила условие Остапчукам, что после продажи дома по 10 тысяч долларов они отдают на сбор для ВСУ, – 24 Канал). И по финалу я получу не такую большую часть. У Владимира налогов нет, потому что его доля зафиксирована давно,

– отметила Кристина.

Первый потенциальный покупатель предлагал за дом 160 долларов, однако Горняк решила не спешить с продажей.

Есть такой вариант, я не могу утверждать, что мне хотели сказать, что этот дом продан за 160 тысяч долларов, а на самом деле продать его за 190. А еще мне сказали, что нотариуса я не смогу выбирать. Поэтому я так почувствовала, что это что-то не то,

– отметила Горняк.

Впоследствии ситуацию осложнил российский обстрел – в коттеджном городке произошел прилет, в результате чего дом пострадал. По словам Кристины, пока коммуникации с Владимиром Остапчуком и его нынешней женой Екатериной практически нет. Свою долю они планируют переоформить на близких родственников и не собираются заниматься восстановлением жилья. Сейчас главная цель Горняк – продать дом по выгодной цене.

